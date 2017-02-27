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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9322932393249325

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 326
Гривня
14%
46
Долар
58%
189
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
20
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 326
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 19:59

  osafly написав:
  wild2006 написав:Действительно, пора конфисковать у русни.


Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.


Насколько мне известно, только в нашей сырьевой отрасли около 50% - ихние активы.
Мысль интересная, правильная. Наши крымские и Донбасские активы где? Отож.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:25

  osafly написав:
  wild2006 написав:Действительно, пора конфисковать у русни.


Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.


Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:28

  antikkristall написав:
  osafly написав:
  wild2006 написав:Действительно, пора конфисковать у русни.


Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.


Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?

ошибаетесь
https://www.bbc.com/russian/news-60506079
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 20:55

Судя по недельной давности сообщениям, тут многие гривнемиллионеры рассчитывали на сезонность курса с пиком зимой.Соотв слили свои некому не нужные.По каким ценам планируется обратный откуп, где сейчас дешевле всего продают и по чём?
Кучинелли
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