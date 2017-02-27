Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:59
osafly написав: wild2006 написав:
Действительно, пора конфисковать у русни.
Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
Насколько мне известно, только в нашей сырьевой отрасли около 50% - ихние активы.
Мысль интересная, правильная. Наши крымские и Донбасские активы где? Отож.
fler
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:25
osafly написав: wild2006 написав:
Действительно, пора конфисковать у русни.
Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?
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antikkristall
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:28
antikkristall написав: osafly написав: wild2006 написав:
Действительно, пора конфисковать у русни.
Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?
ошибаетесь
https://www.bbc.com/russian/news-60506079
edvardd
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:55
Судя по недельной давности сообщениям, тут многие гривнемиллионеры рассчитывали на сезонность курса с пиком зимой.Соотв слили свои некому не нужные.По каким ценам планируется обратный откуп, где сейчас дешевле всего продают и по чём?
Кучинелли
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