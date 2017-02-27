Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:59
osafly написав: wild2006 написав:
Действительно, пора конфисковать у русни.
Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
Насколько мне известно, только в нашей сырьевой отрасли около 50% - ихние активы.
Мысль интересная, правильная. Наши крымские и Донбасские активы где? Отож.
fler
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:25
osafly написав: wild2006 написав:
Действительно, пора конфисковать у русни.
Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Додано: Пон 28 лют, 2022 20:28
antikkristall написав: osafly написав: wild2006 написав:
Действительно, пора конфисковать у русни.
Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?
ошибаетесь
https://www.bbc.com/russian/news-60506079
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:18
Хм... Мы не можем объявлять войну Раше, это только им на руку.
Идет "военная операция"... На территории другого государства. Где УЖЕ потери сопоставимы с потерями ЛЮБОЙ войны Раши за последние десятилетия...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:19
Слава Украине
и вот настал тот день, когда можно сказать "я же говорил". именно такой сценарий я где-то и предполагал. не знаю, уберег я кого-то своим алармизмом по отношению к укрБС, или нет.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:30
antikkristall написав: osafly написав: wild2006 написав:
Действительно, пора конфисковать у русни.
Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?
Сразу разорвали после обстрелов
Faceless
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Додано: Пон 28 лют, 2022 21:36
Кучинелли никому не получится выйти сухим из воды это война
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Олежан
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