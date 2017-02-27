Додано: Пон 28 лют, 2022 21:18

Хм... Мы не можем объявлять войну Раше, это только им на руку.

Идет "военная операция"... На территории другого государства. Где УЖЕ потери сопоставимы с потерями ЛЮБОЙ войны Раши за последние десятилетия...

Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.