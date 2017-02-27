Насколько мне известно, только в нашей сырьевой отрасли около 50% - ихние активы.
Мысль интересная, правильная. Наши крымские и Донбасские активы где? Отож.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 лют, 2022 19:59
Насколько мне известно, только в нашей сырьевой отрасли около 50% - ихние активы.
Мысль интересная, правильная. Наши крымские и Донбасские активы где? Отож.
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:25
Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 28 лют, 2022 20:28
ошибаетесь
Додано: Пон 28 лют, 2022 21:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хм... Мы не можем объявлять войну Раше, это только им на руку.
Идет "военная операция"... На территории другого государства. Где УЖЕ потери сопоставимы с потерями ЛЮБОЙ войны Раши за последние десятилетия...
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того. (с) Моё.
Додано: Пон 28 лют, 2022 21:19
Слава Украине
и вот настал тот день, когда можно сказать "я же говорил".
именно такой сценарий я где-то и предполагал. не знаю, уберег я кого-то своим алармизмом по отношению к укрБС, или нет.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 28 лют, 2022 21:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сразу разорвали после обстрелов
Додано: Пон 28 лют, 2022 21:36
Кучинелли
никому не получится выйти сухим из воды
это война
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:45
То, как у них оно там сейчас называется, нам пока глубоко пох... главное, чтобы у нас оно правильно называлось.
А у нас есть два статуса такого г... на - воєнний стан і стан війни.
По сути, все прекрасно понимают, что сейчас происходит и как это называется на самом деле. Но по юридическим нормам нам сейчас установить статус войны - это дать формальный юридический повод союзнику путла вступить в эту войну и ввести свои войска, прикрываясь договором между ними (там типа в случае войны с кем-то они вписываются друг за друга. О, у нас была просто спецоперация, а Украина объявила рф войну, поехали... И пох, что рф это всё и заварила и что это вообще бредово, важен сам статус на бумаге.) И именно поэтому у нас сейчас первый статус, а не второй.
Недавно на ветке Напад росії flyman на эмоциях наезжал на меня (я не в обиде) за аналогичные по сути и последствиям мысли по поводу нерасхреначивания крымского моста, который находится одним концом на территории рфв и частично над её территориальными водами. Так вот и тут, явно исходили из выше описанных стратегических последствий, а не "засцали" и "путин всё равно напал". Потому у нас и нет сейчас статуса войны. Хотя она идёт, самая, б... ть настоящая.
Додано: Пон 28 лют, 2022 22:59
кто то еще может подтвердить эту инфо?
Додано: Пон 28 лют, 2022 23:32
Київ. 28 лютого. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Приєднання енергосистеми України до енергомережі ENTSO-E, яке передбачається вже за кілька тижнів на тлі військової агресії РФ, стане історичним рішенням, здатним допомогти у війні та стати оптимальним рішенням на майбутнє, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
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