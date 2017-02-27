Крупнейший банк пересматривает ставки по кредитам на жилье третий раз за месяц. Новое повышение в «Сбере» назвали «адаптацией к рыночным условиям». 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку до 20%
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Додано: Вів 01 бер, 2022 01:08
Сбербанк поднимет ставки по ипотеке выше 18% после решения ЦБ
Крупнейший банк пересматривает ставки по кредитам на жилье третий раз за месяц. Новое повышение в «Сбере» назвали «адаптацией к рыночным условиям». 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку до 20%
Подробнее на РБК:
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