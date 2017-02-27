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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9323932493259326

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 328
Гривня
14%
46
Долар
58%
190
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
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21
Нерухомість
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15
ОВДП
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Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 01:08

Сбербанк поднимет ставки по ипотеке выше 18% после решения ЦБ
Крупнейший банк пересматривает ставки по кредитам на жилье третий раз за месяц. Новое повышение в «Сбере» назвали «адаптацией к рыночным условиям». 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку до 20%

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/01/03/2022/ ... =messenger
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 05:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Здоровья и Терпения! Здравствуйте ! Помяните Александра Алексеевича Дмитренко (ДС) добрыми словами .Пусть Господь Бог Простит ему все грехи Вольные и невольные и Дарует Царствие Небесное. Мы ПОБЕДИМ. Всем крепкого духа и Уверенности !
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