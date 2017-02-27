Крупнейший банк пересматривает ставки по кредитам на жилье третий раз за месяц. Новое повышение в «Сбере» назвали «адаптацией к рыночным условиям». 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку до 20%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 бер, 2022 01:08
Сбербанк поднимет ставки по ипотеке выше 18% после решения ЦБ
Крупнейший банк пересматривает ставки по кредитам на жилье третий раз за месяц. Новое повышение в «Сбере» назвали «адаптацией к рыночным условиям». 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку до 20%
Подробнее на РБК:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 01 бер, 2022 05:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Здоровья и Терпения! Здравствуйте ! Помяните Александра Алексеевича Дмитренко (ДС) добрыми словами .Пусть Господь Бог Простит ему все грехи Вольные и невольные и Дарует Царствие Небесное. Мы ПОБЕДИМ. Всем крепкого духа и Уверенности !
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Торговля педерации переходит на крипту, вангую рост цены битка до 100к
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хрін там. Нафта 100, в кремлі долар сильно не девальвує (хоча б в перші тижні).
А крипта тільки для переказів та багачів.
Зараз взагалі це не так важливо. Тут уже йде війна або ми або вони. Хуйло повністю з котушки злетів, населення підорашки любить"терпеть".
Хіба що олігархи пуйла прикінчать/викинуть у відставку. Але прогнозую не раніше ніж через тиждень. А тут ще зебоби простягають соломинку хуйлу з переговорами, перед якими ракетами 70 наших воєнних убили, а під час переговорів Харків накрили.
Вже не раз говорилося, що не можна робити переговори, бо будуть жорсткі обстріли ракетами.
Якщо за тиждень зсу завалять багато років та вони не пройдуть далеко, тоді вже почнуться якісь процеси в педерації.
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:57
вже почався ріст, крипто-люди пишуть що через те, що люди за безцінь позбуваються рус-рябчиків і заганяються в крипту
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Додано: Вів 01 бер, 2022 08:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
процессы там давно идут, у пуйла серьезные болячки, а назначенного приемника который бы всех устраивал нет. Эта война один из процессов по отстранению силовиков от тела. Китай подписал все все необходимые ему договоры с РФ и пуйло ему больше не нужен, может эти процессы ускорить.
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
шта? Скоро (до полугода) валюту начнут принудительно конфисковывать а бизнес в стране в которой невозможно купить валюту нафиг никому не интересен. Рубль на черном рынке будет под 300 официальный курс может и удержат на уровне 100-130 но по этому курсу будут покупать, а не продавать.
В интересах рфии как можно быстрее закончить войну, вернуть Крым и Донбасс, что бы сняли санкции. РФ уже проиграли независимо от того чей Киев/Харьков или Мариуполь.
В 21м веке политическая карта не имеет значения, только экономические цепочки важны, которые уже массово рвутся. Дружить с РФ стало токсично типа дружбы с Гитлером в 1944году. Но пуйлу который не владеет даже смартфоном этого понять не суждено.
Для гривны сильного падения не вангую. На 35 может зацепился, +7 грн прибавили военные риски при полном отсутствии политических.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 бер, 2022 09:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
малоймовірно, адже 2/3 стабкапіталу ЦПФР під санкціями! (безпредендентно)
пару тижнів - макс місяць, далі - робіть що хочете
голова ЦБ вже подала у відставку (інше питання чи фюрер відпустить)
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Додано: Вів 01 бер, 2022 09:12
Ну что такое официально? Это нарисованная цифра по которой экспортеров заставят продавать валютную выручку Центробанку. Купить по такому курсу смогут только близкие к власти люди. Это в корне поменяет политический ландшафт, потому что бизнес далёкий от власти будет поставлен на грань выживания. Обычно такую власть быстро сносят, не такой уж пуйло сильный каким его рисуют. Сильные президенты не долбят жилые кварталы градами. Это агония крысы загнанной в угол.
Поверьте очень многим в РФ нужен выигрыш Украины в этой войне. Я бы сказал 99% населения и бизнеса.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 бер, 2022 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:15
Яка краса сьогодні в додатку а-банки!!!
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