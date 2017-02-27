vitaliian написав:Поверьте очень многим в РФ нужен выигрыш Украины в этой войне. Я бы сказал 99% населения и бизнеса.
Для КНДР і Раші це все не важливо. Будуть терпіти і насолоджуватись "перемогою" і "воз'єднанням" руского міра. Їх просто треба херячити, поки не закінчиться техніка, а нову вони не зроблять, бо санкції, хіба що по кресленням сорок п'ятого року. Регулярними військами чи партизанами. От коли і холодильник буде порожнім, і телевізор, от тоді щось там зміниться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
osafly написав: Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?
То, как у них оно там сейчас называется, нам пока глубоко пох... главное, чтобы у нас оно правильно называлось. А у нас есть два статуса такого г... на - воєнний стан і стан війни. По сути, все прекрасно понимают, что сейчас происходит и как это называется на самом деле. Но по юридическим нормам нам сейчас установить статус войны - это дать формальный юридический повод союзнику путла вступить в эту войну и ввести свои войска, прикрываясь договором между ними (там типа в случае войны с кем-то они вписываются друг за друга. О, у нас была просто спецоперация, а Украина объявила рф войну, поехали... И пох, что рф это всё и заварила и что это вообще бредово, важен сам статус на бумаге.) И именно поэтому у нас сейчас первый статус, а не второй. Недавно на ветке Напад росії flyman на эмоциях наезжал на меня (я не в обиде) за аналогичные по сути и последствиям мысли по поводу нерасхреначивания крымского моста, который находится одним концом на территории рфв и частично над её территориальными водами. Так вот и тут, явно исходили из выше описанных стратегических последствий, а не "засцали" и "путин всё равно напал". Потому у нас и нет сейчас статуса войны. Хотя она идёт, самая, б... ть настоящая.
Так як мене тут згадали, то відповім. Не наїзжав, це раз. Без емоцій, це два.
Є така байка "ти віноват лішь тєм, что хочєтся мнє кушать"
Тому що з кримським мостом, що без моста... як захоче Путін, так і буде. Картинку для зомбоящика намалюють.
З моєї точки зору, руйнування моста залишає угрупування, що лізе з Криму, без логістики.
Україна теж може проводити спецоперацію. Точніше так: хотіти може, але не може робити.
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