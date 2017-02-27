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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9324932593269327

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 328
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Поверьте очень многим в РФ нужен выигрыш Украины в этой войне. Я бы сказал 99% населения и бизнеса.

Для КНДР і Раші це все не важливо. Будуть терпіти і насолоджуватись "перемогою" і "воз'єднанням" руского міра.
Їх просто треба херячити, поки не закінчиться техніка, а нову вони не зроблять, бо санкції, хіба що по кресленням сорок п'ятого року. Регулярними військами чи партизанами.
От коли і холодильник буде порожнім, і телевізор, от тоді щось там зміниться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хто що думаэ про аноноiмус 3 березня?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:39

  protefiks1959 написав:хто що думаэ про аноноiмус 3 березня?

"Еті ? Еті могут..." (с)
alex10
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:48

  protefiks1959 написав:хто що думаэ про аноноiмус 3 березня?

К сожалению слышал что это фейк
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:50

  protefiks1959 написав:хто що думаэ про аноноiмус 3 березня?

фейк
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:52

  protefiks1959 написав:хто що думаэ про аноноiмус 3 березня?

Завершення війни, або початок завершення війни :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:03

ти віноват лішь тєм, что хочєтся мнє кушать

  Oberon написав:
  antikkristall написав:
  osafly написав:
Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.


Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?

То, как у них оно там сейчас называется, нам пока глубоко пох... главное, чтобы у нас оно правильно называлось.
А у нас есть два статуса такого г... на - воєнний стан і стан війни.
По сути, все прекрасно понимают, что сейчас происходит и как это называется на самом деле. Но по юридическим нормам нам сейчас установить статус войны - это дать формальный юридический повод союзнику путла вступить в эту войну и ввести свои войска, прикрываясь договором между ними (там типа в случае войны с кем-то они вписываются друг за друга. О, у нас была просто спецоперация, а Украина объявила рф войну, поехали... И пох, что рф это всё и заварила и что это вообще бредово, важен сам статус на бумаге.) И именно поэтому у нас сейчас первый статус, а не второй.
Недавно на ветке Напад росії flyman на эмоциях наезжал на меня (я не в обиде) за аналогичные по сути и последствиям мысли по поводу нерасхреначивания крымского моста, который находится одним концом на территории рфв и частично над её территориальными водами. Так вот и тут, явно исходили из выше описанных стратегических последствий, а не "засцали" и "путин всё равно напал". Потому у нас и нет сейчас статуса войны. Хотя она идёт, самая, б... ть настоящая.

Так як мене тут згадали, то відповім.
Не наїзжав, це раз.
Без емоцій, це два.

Є така байка "ти віноват лішь тєм, что хочєтся мнє кушать"

Тому що з кримським мостом, що без моста... як захоче Путін, так і буде. Картинку для зомбоящика намалюють.

З моєї точки зору, руйнування моста залишає угрупування, що лізе з Криму, без логістики.

Україна теж може проводити спецоперацію.
Точніше так: хотіти може, але не може робити.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:19

Mastercard заблокувала доступ підсанкційним російським банкам
https://www.mastercard.com/news/press/2 ... statement/

ВІЗА?
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:30

  shatenerbi написав:
  antikkristall написав:Нефть почти сотка, газ в районе полторушки... интересно что будет с ценами на зерно и металлы
Кстати, в Харькове сейчас хлеб 40 грн.,батон 70 грн.


кто то еще может подтвердить эту инфо?


Было фото с ценником на батон 70 грн., возможно кто-то решил нажиться по-быстрому...
Сейчас по 40 грн. и хлеб и батон:
https://podrobnosti.ua/2440938-tsena-na ... etela.html
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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