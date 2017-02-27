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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9325932693279328

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 328
Гривня
14%
46
Долар
58%
190
Євро
5%
16
Інші валюти
1%
3
Крипта
6%
21
Нерухомість
5%
15
ОВДП
3%
9
Ваш варіант
9%
28
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 11:22

Може і не вийде в Аnonimus нічого, бо ;-)

  Ой+ написав:
  greenozon написав:Mastercard заблокувала доступ підсанкційним російським банкам
https://www.mastercard.com/news/press/2 ... statement/

ВІЗА?

Visa також заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 23416.html


Вітаюсь совсіма.

Може і ні кого не можно буде хакнути 3 березня, бо просто нікого не буде!

Санкції!!!

PS
Та на всяк випадок, я порадив би росіянам приховати трохи готівки!
Чим чортяка не жартує!

PS RU
Та на всякий случай, я посоветовал бы россиянам припрятать немного налички!
Чем черт не шутит!

PPS
Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця? :wink:

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 11:32

За крок до перевороту думок©

  s0v7a написав:
PPS
Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця? :

Вчіть мову, бо в першому слові є помилка!
Одна бува не правильна :wink: :mrgreen:
Так і кулю можна скопити в сьогоднішній час, через таку дрібничку :wink: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 11:56

Кулеметник, напиши як правильно...

  Успіх написав:
  s0v7a написав:
PPS
Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця? :

Вчіть мову, бо в першому слові є помилка!
Одна бува не правильна :wink: :mrgreen:
Так і кулю можна скопити в сьогоднішній час, через таку дрібничку :wink: :mrgreen:


Вітаю, Успіх.

Був UPDATE!
Хай буде так:
Що означають - поляниця, паляниця і полуниця?

ВО

PPS
Ти вже подивився що означає - поляниця?

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 бер, 2022 12:07, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:01

  Успіх написав:
  s0v7a написав:
PPS
Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця? :

Вчіть мову, бо в першому слові є помилка!
Одна бува не правильна :wink: :mrgreen:
Так і кулю можна скопити в сьогоднішній час, через таку дрібничку :wink: :mrgreen:

В цих словах ключове у вимові "ниц":
вимова деяких слів та звуків становить проблему для російськомовних, які з дитинства не вчили української. Наприклад: паляниця, полуниця, криниця, рушниця. Росіяни вимовляють ці слова з м’яким звуком “і” замість “и”, а “ц” іноді замінюють “тс”.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/full/1 ... -vijskovix

Якщо будете так перевіряти, то знайте на що звертати увагу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:15

  vitaliian написав:
  Niro написав:в кремлі долар сильно не девальвує
шта? Скоро (до полугода) валюту начнут принудительно конфисковывать а бизнес в стране в которой невозможно купить валюту нафиг никому не интересен. Рубль на черном рынке будет под 300 официальный курс может и удержат на уровне 100-130 но по этому курсу будут покупать, а не продавать.

В интересах рфии как можно быстрее закончить войну, вернуть Крым и Донбасс, что бы сняли санкции. РФ уже проиграли независимо от того чей Киев/Харьков или Мариуполь.

В 21м веке политическая карта не имеет значения, только экономические цепочки важны, которые уже массово рвутся. Дружить с РФ стало токсично типа дружбы с Гитлером в 1944году. Но пуйлу который не владеет даже смартфоном этого понять не суждено.

Для гривны сильного падения не вангую. На 35 может зацепился, +7 грн прибавили военные риски при полном отсутствии политических.

В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
yulia956688
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