Може і ні кого не можно буде хакнути 3 березня, бо просто нікого не буде!
Санкції!!!
PS Та на всяк випадок, я порадив би росіянам приховати трохи готівки! Чим чортяка не жартує!
PS RU Та на всякий случай, я посоветовал бы россиянам припрятать немного налички! Чем черт не шутит!
PPS Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця?
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a написав: PPS Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця? :
Вчіть мову, бо в першому слові є помилка! Одна бува не правильна Так і кулю можна скопити в сьогоднішній час, через таку дрібничку
Вітаю, Успіх.
Був UPDATE! Хай буде так: Що означають - поляниця, паляниця і полуниця?
ВО
PPS Ти вже подивився що означає - поляниця?
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 01 бер, 2022 12:07, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a написав: PPS Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця? :
Вчіть мову, бо в першому слові є помилка! Одна бува не правильна Так і кулю можна скопити в сьогоднішній час, через таку дрібничку
В цих словах ключове у вимові "ниц":
вимова деяких слів та звуків становить проблему для російськомовних, які з дитинства не вчили української. Наприклад: паляниця, полуниця, криниця, рушниця. Росіяни вимовляють ці слова з м’яким звуком “і” замість “и”, а “ц” іноді замінюють “тс”. https://enovosty.com/uk/news-ukr/full/1 ... -vijskovix
Якщо будете так перевіряти, то знайте на що звертати увагу.
шта? Скоро (до полугода) валюту начнут принудительно конфисковывать а бизнес в стране в которой невозможно купить валюту нафиг никому не интересен. Рубль на черном рынке будет под 300 официальный курс может и удержат на уровне 100-130 но по этому курсу будут покупать, а не продавать.
В интересах рфии как можно быстрее закончить войну, вернуть Крым и Донбасс, что бы сняли санкции. РФ уже проиграли независимо от того чей Киев/Харьков или Мариуполь.
В 21м веке политическая карта не имеет значения, только экономические цепочки важны, которые уже массово рвутся. Дружить с РФ стало токсично типа дружбы с Гитлером в 1944году. Но пуйлу который не владеет даже смартфоном этого понять не суждено.
Для гривны сильного падения не вангую. На 35 может зацепился, +7 грн прибавили военные риски при полном отсутствии политических.
В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
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yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
В 2014 году курс не за один день просел.
В 2014 было очень много гривны + первая агрессия. Сейчас гривны не так много+ к агресси мы готовились 8 лет + нам помогаю как финансово так и военно. На сегодняшний день есть предложение простить Украине весь внешний долг. Обнуление также позитивно отразится на курсе.