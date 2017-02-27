єто другоє...
Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.
Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39
єто другоє...
Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.
Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
https://fi202x.blogspot.com/
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