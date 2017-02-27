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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39
Zebra написав: yulia956688 написав:
В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
В 2014 году курс не за один день просел.
єто другоє...
Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.
Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:44
flyman написав:
ліпше чим рабське життя в СРСР-2
Не знаю, хто там хоче ссср, - а тут у частину хлопці прибувають і прибувають - і налаштовані дуже рішуче!!!
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Додано: Вів 01 бер, 2022 14:54
flyman написав: Zebra написав: yulia956688 написав:
В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
В 2014 году курс не за один день просел.
єто другоє...
Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.
Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
Я не хочу нікого жахати, але якщо війна буде продовжуватися, то все більше буде руйнацій. Якщо ви думаєте, що буде перемога, то ця перемога буде ціною як в 41-45.
Тоді здається 20 років не святкували перемогу, бо практично всі люди були з побитими судьбами і для них це були роки не перемог, а особистих трагедій.
На даний момент я бачу повзуче просування окупантів, навіть якщо на багатьох напрямках вони зрозуміли, що просунутися не вдасться.
Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:10
Zebra написав: flyman написав: Zebra написав:
В 2014 году курс не за один день просел.
єто другоє...
Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.
Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
Я не хочу нікого жахати, але якщо війна буде продовжуватися, то все більше буде руйнацій. Якщо ви думаєте, що буде перемога, то ця перемога буде ціною як в 41-45.
Тоді здається 20 років не святкували перемогу, бо практично всі люди були з побитими судьбами і для них це були роки не перемог, а особистих трагедій.
На даний момент я бачу повзуче просування окупантів, навіть якщо на багатьох напрямках вони зрозуміли, що просунутися не вдасться.
Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.
Про яку перемогу мова?
Жовтоблакитний стяг над Кремлем?
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:12
flyman написав:
Про яку перемогу мова?
Жовтоблакитний стяг над Кремлем?
Наразі перемога - це дійсно вистояти. Але якою ціною вона буде?
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:16
Zebra написав: flyman написав:
Про яку перемогу мова?
Жовтоблакитний стяг над Кремлем?
Наразі перемога - це дійсно вистояти. Але якою ціною вона буде?
Наскільки зрозумів з повідомлення про те, що закритий до 8 березня повітряний простір на півдні РФ, то маєм такий наступний milestone.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 15:18
Zebra написав:
Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.
Они на это не пойдут. Могут прислать добровольцев и инструкторов впридачу к оружию. Как в финскую войну 1939-1940.
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ЛОБ
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