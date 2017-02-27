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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9326932793289329

У чому Ви збираєтеся зберігати свої заощадження у 2022 році?

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 328
Гривня
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46
Долар
58%
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Євро
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16
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Крипта
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39

  Zebra написав:
  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.

єто другоє...

Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.

Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:ліпше чим рабське життя в СРСР-2

Не знаю, хто там хоче ссср, - а тут у частину хлопці прибувають і прибувають - і налаштовані дуже рішуче!!!
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 14:54

  flyman написав:
  Zebra написав:
  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.

єто другоє...

Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.

Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2

Я не хочу нікого жахати, але якщо війна буде продовжуватися, то все більше буде руйнацій. Якщо ви думаєте, що буде перемога, то ця перемога буде ціною як в 41-45.
Тоді здається 20 років не святкували перемогу, бо практично всі люди були з побитими судьбами і для них це були роки не перемог, а особистих трагедій.

На даний момент я бачу повзуче просування окупантів, навіть якщо на багатьох напрямках вони зрозуміли, що просунутися не вдасться.

Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:10

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:В 2014 году курс не за один день просел.

єто другоє...

Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.

Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2

Я не хочу нікого жахати, але якщо війна буде продовжуватися, то все більше буде руйнацій. Якщо ви думаєте, що буде перемога, то ця перемога буде ціною як в 41-45.
Тоді здається 20 років не святкували перемогу, бо практично всі люди були з побитими судьбами і для них це були роки не перемог, а особистих трагедій.

На даний момент я бачу повзуче просування окупантів, навіть якщо на багатьох напрямках вони зрозуміли, що просунутися не вдасться.

Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.

Про яку перемогу мова?
Жовтоблакитний стяг над Кремлем?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:12

  flyman написав:Про яку перемогу мова?
Жовтоблакитний стяг над Кремлем?


Наразі перемога - це дійсно вистояти. Але якою ціною вона буде?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:16

  Zebra написав:
  flyman написав:Про яку перемогу мова?
Жовтоблакитний стяг над Кремлем?


Наразі перемога - це дійсно вистояти. Але якою ціною вона буде?

Наскільки зрозумів з повідомлення про те, що закритий до 8 березня повітряний простір на півдні РФ, то маєм такий наступний milestone.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 15:18

  Zebra написав:Я не виключаю, що деякі країни НАТО в подальшому можуть зафарбувати знаки на своїх військах і так само втрутитися у війну, наприклад під мандатом ООН поза радбезом.

Они на это не пойдут. Могут прислать добровольцев и инструкторов впридачу к оружию. Как в финскую войну 1939-1940.
phantom_systems
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