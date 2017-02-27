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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9324932593269327
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:03

ти віноват лішь тєм, что хочєтся мнє кушать

  Oberon написав:
  antikkristall написав:
  osafly написав:
Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.


Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?

То, как у них оно там сейчас называется, нам пока глубоко пох... главное, чтобы у нас оно правильно называлось.
А у нас есть два статуса такого г... на - воєнний стан і стан війни.
По сути, все прекрасно понимают, что сейчас происходит и как это называется на самом деле. Но по юридическим нормам нам сейчас установить статус войны - это дать формальный юридический повод союзнику путла вступить в эту войну и ввести свои войска, прикрываясь договором между ними (там типа в случае войны с кем-то они вписываются друг за друга. О, у нас была просто спецоперация, а Украина объявила рф войну, поехали... И пох, что рф это всё и заварила и что это вообще бредово, важен сам статус на бумаге.) И именно поэтому у нас сейчас первый статус, а не второй.
Недавно на ветке Напад росії flyman на эмоциях наезжал на меня (я не в обиде) за аналогичные по сути и последствиям мысли по поводу нерасхреначивания крымского моста, который находится одним концом на территории рфв и частично над её территориальными водами. Так вот и тут, явно исходили из выше описанных стратегических последствий, а не "засцали" и "путин всё равно напал". Потому у нас и нет сейчас статуса войны. Хотя она идёт, самая, б... ть настоящая.

Так як мене тут згадали, то відповім.
Не наїзжав, це раз.
Без емоцій, це два.

Є така байка "ти віноват лішь тєм, что хочєтся мнє кушать"

Тому що з кримським мостом, що без моста... як захоче Путін, так і буде. Картинку для зомбоящика намалюють.

З моєї точки зору, руйнування моста залишає угрупування, що лізе з Криму, без логістики.

Україна теж може проводити спецоперацію.
Точніше так: хотіти може, але не може робити.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 10:19

Mastercard заблокувала доступ підсанкційним російським банкам
https://www.mastercard.com/news/press/2 ... statement/

ВІЗА?
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greenozon
 
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Подписываем петицию.
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 11:08

  greenozon написав:Mastercard заблокувала доступ підсанкційним російським банкам
https://www.mastercard.com/news/press/2 ... statement/

ВІЗА?

Visa також заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 23416.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 11:22

Може і не вийде в Аnonimus нічого, бо ;-)

  Ой+ написав:
  greenozon написав:Mastercard заблокувала доступ підсанкційним російським банкам
https://www.mastercard.com/news/press/2 ... statement/

ВІЗА?

Visa також заблокувала доступ до платіжної системи кільком російським банкам https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 23416.html


Вітаюсь совсіма.

Може і ні кого не можно буде хакнути 3 березня, бо просто нікого не буде!

Санкції!!!

PS
Та на всяк випадок, я порадив би росіянам приховати трохи готівки!
Чим чортяка не жартує!

PS RU
Та на всякий случай, я посоветовал бы россиянам припрятать немного налички!
Чем черт не шутит!

PPS
Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця? :wink:

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Хай щастить!
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:15

  vitaliian написав:
  Niro написав:в кремлі долар сильно не девальвує
шта? Скоро (до полугода) валюту начнут принудительно конфисковывать а бизнес в стране в которой невозможно купить валюту нафиг никому не интересен. Рубль на черном рынке будет под 300 официальный курс может и удержат на уровне 100-130 но по этому курсу будут покупать, а не продавать.

В интересах рфии как можно быстрее закончить войну, вернуть Крым и Донбасс, что бы сняли санкции. РФ уже проиграли независимо от того чей Киев/Харьков или Мариуполь.

В 21м веке политическая карта не имеет значения, только экономические цепочки важны, которые уже массово рвутся. Дружить с РФ стало токсично типа дружбы с Гитлером в 1944году. Но пуйлу который не владеет даже смартфоном этого понять не суждено.

Для гривны сильного падения не вангую. На 35 может зацепился, +7 грн прибавили военные риски при полном отсутствии политических.

В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
yulia956688
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:20

  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39

  Zebra написав:
  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.

В 2014 было очень много гривны + первая агрессия. Сейчас гривны не так много+ к агресси мы готовились 8 лет + нам помогаю как финансово так и военно. На сегодняшний день есть предложение простить Украине весь внешний долг. Обнуление также позитивно отразится на курсе.
yulia956688
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39

  Zebra написав:
  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.

єто другоє...

Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.

Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 16:41

[quote="5406531:Zebra"]. Не смог сразу ответить , уже удалили . Очень разочарован вами. Невероятно разочарован вашим нытьем , вашей позицией. Идти до конца , до победы. Ну а если что так поезжайте сразу снег на Чукотку убирать .
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  #<1 ... 9324932593269327
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