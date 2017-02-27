osafly написав: Наши уже сделали первые шаги в этом направлении.Сегодня как раз обсуждалась национализация всех Украинских активов принадлежащих юридическим лицам педерации.
Так то оно так, но надо хотя бы узаконить состояние войны с рашкой, а то у них типа "спеоперация", а у нас вообще непонятно что...дипломатические отношения до сих пор не разорваны или я ошибаюсь?
То, как у них оно там сейчас называется, нам пока глубоко пох... главное, чтобы у нас оно правильно называлось. А у нас есть два статуса такого г... на - воєнний стан і стан війни. По сути, все прекрасно понимают, что сейчас происходит и как это называется на самом деле. Но по юридическим нормам нам сейчас установить статус войны - это дать формальный юридический повод союзнику путла вступить в эту войну и ввести свои войска, прикрываясь договором между ними (там типа в случае войны с кем-то они вписываются друг за друга. О, у нас была просто спецоперация, а Украина объявила рф войну, поехали... И пох, что рф это всё и заварила и что это вообще бредово, важен сам статус на бумаге.) И именно поэтому у нас сейчас первый статус, а не второй. Недавно на ветке Напад росії flyman на эмоциях наезжал на меня (я не в обиде) за аналогичные по сути и последствиям мысли по поводу нерасхреначивания крымского моста, который находится одним концом на территории рфв и частично над её территориальными водами. Так вот и тут, явно исходили из выше описанных стратегических последствий, а не "засцали" и "путин всё равно напал". Потому у нас и нет сейчас статуса войны. Хотя она идёт, самая, б... ть настоящая.
Так як мене тут згадали, то відповім. Не наїзжав, це раз. Без емоцій, це два.
Є така байка "ти віноват лішь тєм, что хочєтся мнє кушать"
Тому що з кримським мостом, що без моста... як захоче Путін, так і буде. Картинку для зомбоящика намалюють.
З моєї точки зору, руйнування моста залишає угрупування, що лізе з Криму, без логістики.
Україна теж може проводити спецоперацію. Точніше так: хотіти може, але не може робити.
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Може і ні кого не можно буде хакнути 3 березня, бо просто нікого не буде!
Санкції!!!
PS Та на всяк випадок, я порадив би росіянам приховати трохи готівки! Чим чортяка не жартує!
PS RU Та на всякий случай, я посоветовал бы россиянам припрятать немного налички! Чем черт не шутит!
PPS Так чим відрізняэться, чи не так, що означають - поляниця і полуниця?
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
шта? Скоро (до полугода) валюту начнут принудительно конфисковывать а бизнес в стране в которой невозможно купить валюту нафиг никому не интересен. Рубль на черном рынке будет под 300 официальный курс может и удержат на уровне 100-130 но по этому курсу будут покупать, а не продавать.
В интересах рфии как можно быстрее закончить войну, вернуть Крым и Донбасс, что бы сняли санкции. РФ уже проиграли независимо от того чей Киев/Харьков или Мариуполь.
В 21м веке политическая карта не имеет значения, только экономические цепочки важны, которые уже массово рвутся. Дружить с РФ стало токсично типа дружбы с Гитлером в 1944году. Но пуйлу который не владеет даже смартфоном этого понять не суждено.
Для гривны сильного падения не вангую. На 35 может зацепился, +7 грн прибавили военные риски при полном отсутствии политических.
В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
В 2014 году курс не за один день просел.
В 2014 было очень много гривны + первая агрессия. Сейчас гривны не так много+ к агресси мы готовились 8 лет + нам помогаю как финансово так и военно. На сегодняшний день есть предложение простить Украине весь внешний долг. Обнуление также позитивно отразится на курсе.
[quote="5406531:Zebra"]. Не смог сразу ответить , уже удалили . Очень разочарован вами. Невероятно разочарован вашим нытьем , вашей позицией. Идти до конца , до победы. Ну а если что так поезжайте сразу снег на Чукотку убирать .