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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9323932493259326
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:15

В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
yulia956688
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:20

  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39

  Zebra написав:
  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.

В 2014 было очень много гривны + первая агрессия. Сейчас гривны не так много+ к агресси мы готовились 8 лет + нам помогаю как финансово так и военно. На сегодняшний день есть предложение простить Украине весь внешний долг. Обнуление также позитивно отразится на курсе.
yulia956688
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39

  Zebra написав:
  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.

єто другоє...

Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.

Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yulia956688 написав:Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические
экономические значит сэкономленные звр. Из раши к нам будут выводить капиталы, Когда все закончится конечно...
vitaliian
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