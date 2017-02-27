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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 бер, 2022 12:15
В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
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yulia956688
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Додано: Вів 01 бер, 2022 13:20
yulia956688 написав:
В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
В 2014 году курс не за один день просел.
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Zebra
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Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39
Zebra написав: yulia956688 написав:
В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
В 2014 году курс не за один день просел.
В 2014 было очень много гривны + первая агрессия. Сейчас гривны не так много+ к агресси мы готовились 8 лет + нам помогаю как финансово так и военно. На сегодняшний день есть предложение простить Украине весь внешний долг. Обнуление также позитивно отразится на курсе.
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yulia956688
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Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39
Zebra написав: yulia956688 написав:
В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
В 2014 году курс не за один день просел.
єто другоє...
Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.
Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 01 бер, 2022 17:11
yulia956688 написав:
Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические
экономические значит сэкономленные звр. Из раши к нам будут выводить капиталы, Когда все закончится конечно...
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Додано: Вів 01 бер, 2022 18:54
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 1 березня 2022 року, до державного бюджету
залучено 8.143 млрд грн
.
Отдельно по заявкам (в гривне):
- 2 мес. (56 дн.) - 0.021 млрд грн по ставке 10.00%;
- 1 год (364 дн.) - 8.122 млрд грн по ставке 11.00%.
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Додано: Вів 01 бер, 2022 19:11
Интересно, кто же их брал на год по 11% ставке в грн, если учётная НБУ сейчас 10% и официальная инфляция тоже 10%?
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phantom_systems
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Додано: Вів 01 бер, 2022 19:16
phantom_systems написав:
Интересно, кто же их брал на год по 11% ставке в грн, если учётная НБУ сейчас 10% и официальная инфляция тоже 10%?
банки.
было много погашения до этого
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Додано: Вів 01 бер, 2022 19:50
Zebra написав: yulia956688 написав:
В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
В 2014 году курс не за один день просел.
Сравнение совершенно не корректное. В 2014 такого пздца не было.Все утраченные мощности и производства на тех территориях,не имеют никакого влияния теперь на курс.Чтобы рашистская сволота здесь не натворила,Украину отсроят и восстановят еще в лучшем виде чем была.Даже не сомневайтесь,весь мир сбросится и поможет деньгами и деньгами не малыми,больше чем уверен,не говоря уже о репарациях от свинособак,которых мы по миру пустим..Все будет отлично.Сейчас-главное выстоять.И курс потом устаканится,даже не сомневаюсь...в отличии от рупля.
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