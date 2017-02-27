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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9323932493259326
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 12:15

В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...
yulia956688
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:20

  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39

  Zebra написав:
  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.

В 2014 было очень много гривны + первая агрессия. Сейчас гривны не так много+ к агресси мы готовились 8 лет + нам помогаю как финансово так и военно. На сегодняшний день есть предложение простить Украине весь внешний долг. Обнуление также позитивно отразится на курсе.
yulia956688
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 13:39

  Zebra написав:
  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.

єто другоє...

Все прогресивне людство з Україною, думаю задача наразі встояти, aftermath буде потім.

Аби потім знову не ввійти з нову в державу корупції, охлократії та монополізму, але це таки ліпше чим рабське життя в СРСР-2
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yulia956688 написав:Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические
экономические значит сэкономленные звр. Из раши к нам будут выводить капиталы, Когда все закончится конечно...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 18:54

Немного позитива

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 1 березня 2022 року, до державного бюджету
залучено 8.143 млрд грн.

Отдельно по заявкам (в гривне):

  • 2 мес. (56 дн.) - 0.021 млрд грн по ставке 10.00%;
  • 1 год (364 дн.) - 8.122 млрд грн по ставке 11.00%.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:11

Интересно, кто же их брал на год по 11% ставке в грн, если учётная НБУ сейчас 10% и официальная инфляция тоже 10%?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:16

  phantom_systems написав:Интересно, кто же их брал на год по 11% ставке в грн, если учётная НБУ сейчас 10% и официальная инфляция тоже 10%?

банки.
было много погашения до этого
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Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 19:50

  Zebra написав:
  yulia956688 написав:В Киеве смотрю продают по 30.50. Цена на наш экспорт предполагаю будет только расти. Вопрос как отразятся на курсе все те млрд помощи именно экономические...

В 2014 году курс не за один день просел.


Сравнение совершенно не корректное. В 2014 такого пздца не было.Все утраченные мощности и производства на тех территориях,не имеют никакого влияния теперь на курс.Чтобы рашистская сволота здесь не натворила,Украину отсроят и восстановят еще в лучшем виде чем была.Даже не сомневайтесь,весь мир сбросится и поможет деньгами и деньгами не малыми,больше чем уверен,не говоря уже о репарациях от свинособак,которых мы по миру пустим..Все будет отлично.Сейчас-главное выстоять.И курс потом устаканится,даже не сомневаюсь...в отличии от рупля.
osafly
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