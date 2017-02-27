холява написав:osafly написав:
Сравнение совершенно не корректное. В 2014 такого пздца не было.Все утраченные мощности и производства на тех территориях,не имеют никакого влияния теперь на курс.Чтобы рашистская сволота здесь не натворила,Украину отсроят и восстановят еще в лучшем виде чем была.Даже не сомневайтесь,весь мир сбросится и поможет деньгами и деньгами не малыми,больше чем уверен,не говоря уже о репарациях от свинособак,которых мы по миру пустим..Все будет отлично.Сейчас-главное выстоять.И курс потом устаканится,даже не сомневаюсь...в отличии от рупля.
Как бы не получилось так , что вернутся обосра....е и "героические "олигархи покинувшие УКРАИНУ на личных самолетах ,и снова станут вдвое богаче чем были .
Вот потому то,было бы лучше для всех,принять Украину в Евросоюз по особой,ускоренной процедуре..Потому что деньги,думаю больше всего,будет Америка и ЕС выделять на восстановление,а чтобы их не спиз... и не растащили,Украина должна быть в ЕС,чтобы оно само же и контролировало как выделяемые финансы,так и Украинских клептоманов,сплотившихся к слову,в это трудно время.Чисто мое мнение.Но,Поживєм-побачим! Сьогодні це не на часі!