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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9325932693279328>
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 22:11

  холява написав:
  osafly написав:
Сравнение совершенно не корректное. В 2014 такого пздца не было.Все утраченные мощности и производства на тех территориях,не имеют никакого влияния теперь на курс.Чтобы рашистская сволота здесь не натворила,Украину отсроят и восстановят еще в лучшем виде чем была.Даже не сомневайтесь,весь мир сбросится и поможет деньгами и деньгами не малыми,больше чем уверен,не говоря уже о репарациях от свинособак,которых мы по миру пустим..Все будет отлично.Сейчас-главное выстоять.И курс потом устаканится,даже не сомневаюсь...в отличии от рупля.



Как бы не получилось так , что вернутся обосра....е и "героические "олигархи покинувшие УКРАИНУ на личных самолетах ,и снова станут вдвое богаче чем были .


Вот потому то,было бы лучше для всех,принять Украину в Евросоюз по особой,ускоренной процедуре..Потому что деньги,думаю больше всего,будет Америка и ЕС выделять на восстановление,а чтобы их не спиз... и не растащили,Украина должна быть в ЕС,чтобы оно само же и контролировало как выделяемые финансы,так и Украинских клептоманов,сплотившихся к слову,в это трудно время.Чисто мое мнение.Но,Поживєм-побачим! Сьогодні це не на часі!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 23:32

  osafly написав:Сравнение совершенно не корректное. В 2014 такого пздца не было.Все утраченные мощности и производства на тех территориях,не имеют никакого влияния теперь на курс.Чтобы рашистская сволота здесь не натворила,Украину отсроят и восстановят еще в лучшем виде чем была.Даже не сомневайтесь,весь мир сбросится и поможет деньгами и деньгами не малыми,больше чем уверен,не говоря уже о репарациях от свинособак,которых мы по миру пустим..Все будет отлично.Сейчас-главное выстоять.И курс потом устаканится,даже не сомневаюсь...в отличии от рупля.

Ну, весь Світ може і не скинеться, а заблоковані сотні ярдів ЗВР рассєйських можуть передати для відновлення України в якості репарацій.
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Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Після закінчення війни і списання зовнішнього боргу думаю побачимо курс на рівні 18-20 грн за 1 дол
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:22

  Mirax написав:
  osafly написав:Сравнение совершенно не корректное. В 2014 такого пздца не было.Все утраченные мощности и производства на тех территориях,не имеют никакого влияния теперь на курс.Чтобы рашистская сволота здесь не натворила,Украину отсроят и восстановят еще в лучшем виде чем была.Даже не сомневайтесь,весь мир сбросится и поможет деньгами и деньгами не малыми,больше чем уверен,не говоря уже о репарациях от свинособак,которых мы по миру пустим..Все будет отлично.Сейчас-главное выстоять.И курс потом устаканится,даже не сомневаюсь...в отличии от рупля.

Ну, весь Світ може і не скинеться, а заблоковані сотні ярдів ЗВР рассєйських можуть передати для відновлення України в якості репарацій.

Эти ярды рано или поздно им вернут, потому что нет юридической процедуры конфискации активов зарубежного центробанка, находящихся на корреспондентском счёте. Будут судиться и тянуть время, но вернуть придётся. Такими деньгами не шутят.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почему курс доллара на межбанке замер на месте?
Распоряжение?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:25

  KOKS написав:Після закінчення війни і списання зовнішнього боргу думаю побачимо курс на рівні 18-20 грн за 1 дол


Ну плюс возврат крыма и контрибуцию рашки - где-то 8.15 должны пощупать.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:25

Наебулина просится в отставку.

  vitaliian написав:Зображення

Расстрелять как предателя Родиньі!
Każda głowa ma swoją czapkę.
Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:36

  холява написав:Как бы не получилось так , что вернутся обосра....е и "героические "олигархи покинувшие УКРАИНУ на личных самолетах ,и снова станут вдвое богаче чем были .
А знаєте
Якщо всі бабці і дідусі, стануть в три рази багатшими(не інфляційно а реально) , тобто замість сьогоднішніх 2500 пенсії - отримають 7500( за які зможуть в три рази більше купити) то особисто мені буде пофігу що Ахметов з мільярдера в якого 5 млрд доларів, перетвориться в мілярдера в якого 10....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 Хотаб провокатор
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:42

  budivelnik написав:А знаєте
Якщо всі бабці і дідусі, стануть в три рази багатшими(не інфляційно а реально) , тобто замість сьогоднішніх 2500 пенсії - отримають 7500( за які зможуть в три рази більше купити) то особисто мені буде пофігу що Ахметов з мільярдера в якого 5 млрд доларів, перетвориться в мілярдера в якого 10....

Ні, це фантастика. Якщо десь прибуло, значить десь убуло. Такий закон природи.
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Mirax
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 00:43

  KOKS написав:Після закінчення війни і списання зовнішнього боргу думаю побачимо курс на рівні 18-20 грн за 1 дол

Нереально, 26-27 минимум
75stasstas75
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