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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 бер, 2022 01:28
Captain Obvious написав: KOKS написав:
Після закінчення війни і списання зовнішнього боргу думаю побачимо курс на рівні 18-20 грн за 1 дол
Ну плюс возврат крыма и контрибуцию рашки - где-то 8.15 должны пощупать.
а там уже можно ратовать за возмещения потерь от "кризи, що нас не оминула" в 2008 году, и вообще шикардос - 4.5 - 5
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Alex2007
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ЛОБ