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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9325932693279328
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:28

  Captain Obvious написав:
  KOKS написав:Після закінчення війни і списання зовнішнього боргу думаю побачимо курс на рівні 18-20 грн за 1 дол


Ну плюс возврат крыма и контрибуцию рашки - где-то 8.15 должны пощупать.


а там уже можно ратовать за возмещения потерь от "кризи, що нас не оминула" в 2008 году, и вообще шикардос - 4.5 - 5 :D
Alex2007
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  #<1 ... 9325932693279328
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