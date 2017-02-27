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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9325932693279328
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:28

  Captain Obvious написав:
  KOKS написав:Після закінчення війни і списання зовнішнього боргу думаю побачимо курс на рівні 18-20 грн за 1 дол


Ну плюс возврат крыма и контрибуцию рашки - где-то 8.15 должны пощупать.


а там уже можно ратовать за возмещения потерь от "кризи, що нас не оминула" в 2008 году, и вообще шикардос - 4.5 - 5 :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 07:39

Щоб потім не казали/не сперечались!

  Василь-Рівне написав:Ти хоч мовчи там, бо пацани

...бо пацани самі всі говорять - "ЗЕ - молодець! Респект/уважуха!"
Серйозно!
  Ethereum написав:Я то пішов. А ти балабол ? Диванний герой

Сам ти балабол!
Хіба ти не бачимо моєї крутої подушки, якої немає нівкого на всю частину!!! :)
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Тепер твоя черга доказати, що ти не балабол!
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 07:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  phantom_systems написав:Эти ярды рано или поздно им вернут, потому что нет юридической процедуры конфискации активов зарубежного центробанка, находящихся на корреспондентском счёте. Будут судиться и тянуть время, но вернуть придётся. Такими деньгами не шутят.
это правда но вернут уже новому президенту, более адекватному чем ботоксная крыса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:11

НАЦБАНК УКРАЇНИ ДОЗВОЛИВ ЗНЯТТЯ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ В ЕКВІВАЛЕНТІ ДО 30 ТИС. ГРН НА ДОБУ
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greenozon
 
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  #<1 ... 9325932693279328
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