а там уже можно ратовать за возмещения потерь от "кризи, що нас не оминула" в 2008 году, и вообще шикардос - 4.5 - 5
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 бер, 2022 01:28
а там уже можно ратовать за возмещения потерь от "кризи, що нас не оминула" в 2008 году, и вообще шикардос - 4.5 - 5
Додано: Сер 02 бер, 2022 07:39
Щоб потім не казали/не сперечались!
...бо пацани самі всі говорять - "ЗЕ - молодець! Респект/уважуха!"
Серйозно!
Сам ти балабол!
Хіба ти не бачимо моєї крутої подушки, якої немає нівкого на всю частину!!!
Переконався?
Тепер твоя черга доказати, що ти не балабол!
Додано: Сер 02 бер, 2022 07:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это правда но вернут уже новому президенту, более адекватному чем ботоксная крыса.
Додано: Сер 02 бер, 2022 08:11
НАЦБАНК УКРАЇНИ ДОЗВОЛИВ ЗНЯТТЯ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ В ЕКВІВАЛЕНТІ ДО 30 ТИС. ГРН НА ДОБУ
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