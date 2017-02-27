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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9326932793289329>
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 01:28

  Captain Obvious написав:
  KOKS написав:Після закінчення війни і списання зовнішнього боргу думаю побачимо курс на рівні 18-20 грн за 1 дол


Ну плюс возврат крыма и контрибуцию рашки - где-то 8.15 должны пощупать.


а там уже можно ратовать за возмещения потерь от "кризи, що нас не оминула" в 2008 году, и вообще шикардос - 4.5 - 5 :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 07:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  phantom_systems написав:Эти ярды рано или поздно им вернут, потому что нет юридической процедуры конфискации активов зарубежного центробанка, находящихся на корреспондентском счёте. Будут судиться и тянуть время, но вернуть придётся. Такими деньгами не шутят.
это правда но вернут уже новому президенту, более адекватному чем ботоксная крыса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 08:11

НАЦБАНК УКРАЇНИ ДОЗВОЛИВ ЗНЯТТЯ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ В ЕКВІВАЛЕНТІ ДО 30 ТИС. ГРН НА ДОБУ
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Brent уже выше $112 за баррель впервые со 2 июля 2014 года.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 09:51

Россия больше не контролирует свои спутники.


Вітаюсь совсіма.

Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса.

PS
Тік-так, тік-так...

До 3 березня лишилась доба!
Росіяни, Вам вдалося отримати хоч трохи готівки?

PPS
Ще одне величезне досягнення Росії - на моменті курс рубля впевнено закріпився вище 100 одиниць за доляр.
Зображення

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:18

  vitaliian написав:Brent уже выше $112 за баррель впервые со 2 июля 2014 года.

Тут потрібні побєдні реляції Деніка, бо поки що все виглядає поганенько...

Ціна на бенз - космас через нафту!
Посівна під питанням...

Що тоді?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цена газа в Европе превысила $1 700 за 1 тыс. кубометров впервые с 23 декабря 2021 года.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://minfin.com.ua/
хакнули?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:11

Ну пля, ну тримайте марку/лице до кінця!!!

Сука! Тільки нахвалював а-банк, що він молодець - що і гарну заставку поставив "руЦкий карабель іді наХуй!" і переказ зробив БЕЗ комісії на будь яку картку іншого банку....
А вони сучари взяли, і мій ліміт з 100К зрізали до всього лиш 5К.

Хоч Приват молодець - ще тримає мені ліміт 60К👍
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цена на газ в Европе побила исторический рекорд. Она уже превышает 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
vitaliian
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