а там уже можно ратовать за возмещения потерь от "кризи, що нас не оминула" в 2008 году, и вообще шикардос - 4.5 - 5
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 бер, 2022 01:28
а там уже можно ратовать за возмещения потерь от "кризи, що нас не оминула" в 2008 году, и вообще шикардос - 4.5 - 5
Додано: Сер 02 бер, 2022 07:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
это правда но вернут уже новому президенту, более адекватному чем ботоксная крыса.
Додано: Сер 02 бер, 2022 08:11
НАЦБАНК УКРАЇНИ ДОЗВОЛИВ ЗНЯТТЯ ГОТІВКОВОЇ ВАЛЮТИ В ЕКВІВАЛЕНТІ ДО 30 ТИС. ГРН НА ДОБУ
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Додано: Сер 02 бер, 2022 09:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Brent уже выше $112 за баррель впервые со 2 июля 2014 года.
Додано: Сер 02 бер, 2022 09:51
Россия больше не контролирует свои спутники.
Вітаюсь совсіма.
PS
Тік-так, тік-так...
До 3 березня лишилась доба!
Росіяни, Вам вдалося отримати хоч трохи готівки?
PPS
Ще одне величезне досягнення Росії - на моменті курс рубля впевнено закріпився вище 100 одиниць за доляр.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 02 бер, 2022 10:18
Додано: Сер 02 бер, 2022 10:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Цена газа в Европе превысила $1 700 за 1 тыс. кубометров впервые с 23 декабря 2021 года.
Додано: Сер 02 бер, 2022 10:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
хакнули?
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:11
Ну пля, ну тримайте марку/лице до кінця!!!
Сука! Тільки нахвалював а-банк, що він молодець - що і гарну заставку поставив "руЦкий карабель іді наХуй!" і переказ зробив БЕЗ комісії на будь яку картку іншого банку....
А вони сучари взяли, і мій ліміт з 100К зрізали до всього лиш 5К.
Хоч Приват молодець - ще тримає мені ліміт 60К👍
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Цена на газ в Европе побила исторический рекорд. Она уже превышает 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
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