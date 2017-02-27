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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:14
Успіх написав:
Сука! Тільки нахвалював а-банк, що він молодець - що і гарну заставку поставив "руЦкий карабель іді наХуй!" і переказ зробив БЕЗ комісії на будь яку картку іншого банку....
А вони сучари взяли, і мій ліміт з 100К зрізали до всього лиш 5К.
Хоч Приват молодець - ще тримає мені ліміт 60К👍
Радуйтесь что лимит вообще есть
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vitaliian
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:15
phantom_systems написав:
Эти ярды рано или поздно им вернут, потому что нет юридической процедуры конфискации активов зарубежного центробанка, находящихся на корреспондентском счёте. Будут судиться и тянуть время, но вернуть придётся. Такими деньгами не шутят.
Вернут новому руководству. Блокировать активы и затягивать суды можно бесконечно.
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Zebra
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:22
vitaliian написав: Успіх написав:
Сука! Тільки нахвалював а-банк, що він молодець - що і гарну заставку поставив "руЦкий карабель іді наХуй!" і переказ зробив БЕЗ комісії на будь яку картку іншого банку....
А вони сучари взяли, і мій ліміт з 100К зрізали до всього лиш 5К.
Хоч Приват молодець - ще тримає мені ліміт 60К👍
Радуйтесь что лимит вообще есть
Радіти буду, коли приїду додому з перемогою!
А гроші - заробляться!
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Успіх
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:23
Zebra написав: phantom_systems написав:
Эти ярды рано или поздно им вернут, потому что нет юридической процедуры конфискации активов зарубежного центробанка, находящихся на корреспондентском счёте. Будут судиться и тянуть время, но вернуть придётся. Такими деньгами не шутят.
Вернут новому руководству. Блокировать активы и затягивать суды можно бесконечно.
вернут нам как репарации, ещё и должны останутся...
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edvardd
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Додано: Сер 02 бер, 2022 11:25
Hennady написав:
https://minfin.com.ua/
хакнули?
А як ми всі тут тоді спілкуємось?
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