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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9326932793289329
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:14

  Успіх написав:Сука! Тільки нахвалював а-банк, що він молодець - що і гарну заставку поставив "руЦкий карабель іді наХуй!" і переказ зробив БЕЗ комісії на будь яку картку іншого банку....
А вони сучари взяли, і мій ліміт з 100К зрізали до всього лиш 5К.

Хоч Приват молодець - ще тримає мені ліміт 60К👍

Радуйтесь что лимит вообще есть
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:15

  phantom_systems написав:Эти ярды рано или поздно им вернут, потому что нет юридической процедуры конфискации активов зарубежного центробанка, находящихся на корреспондентском счёте. Будут судиться и тянуть время, но вернуть придётся. Такими деньгами не шутят.

Вернут новому руководству. Блокировать активы и затягивать суды можно бесконечно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:22

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Сука! Тільки нахвалював а-банк, що він молодець - що і гарну заставку поставив "руЦкий карабель іді наХуй!" і переказ зробив БЕЗ комісії на будь яку картку іншого банку....
А вони сучари взяли, і мій ліміт з 100К зрізали до всього лиш 5К.

Хоч Приват молодець - ще тримає мені ліміт 60К👍

Радуйтесь что лимит вообще есть

Радіти буду, коли приїду додому з перемогою!

А гроші - заробляться!
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:23

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Эти ярды рано или поздно им вернут, потому что нет юридической процедуры конфискации активов зарубежного центробанка, находящихся на корреспондентском счёте. Будут судиться и тянуть время, но вернуть придётся. Такими деньгами не шутят.

Вернут новому руководству. Блокировать активы и затягивать суды можно бесконечно.

вернут нам как репарации, ещё и должны останутся...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 11:25

  Hennady написав:https://minfin.com.ua/
хакнули?

А як ми всі тут тоді спілкуємось?
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  #<1 ... 9326932793289329
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