|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:14
Успіх написав:
Сука! Тільки нахвалював а-банк, що він молодець - що і гарну заставку поставив "руЦкий карабель іді наХуй!" і переказ зробив БЕЗ комісії на будь яку картку іншого банку....
А вони сучари взяли, і мій ліміт з 100К зрізали до всього лиш 5К.
Хоч Приват молодець - ще тримає мені ліміт 60К👍
Радуйтесь что лимит вообще есть
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11150
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1907 раз.
- Подякували: 2737 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:15
phantom_systems написав:
Эти ярды рано или поздно им вернут, потому что нет юридической процедуры конфискации активов зарубежного центробанка, находящихся на корреспондентском счёте. Будут судиться и тянуть время, но вернуть придётся. Такими деньгами не шутят.
Вернут новому руководству. Блокировать активы и затягивать суды можно бесконечно.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11023
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1641 раз.
- Подякували: 2380 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:22
vitaliian написав: Успіх написав:
Сука! Тільки нахвалював а-банк, що він молодець - що і гарну заставку поставив "руЦкий карабель іді наХуй!" і переказ зробив БЕЗ комісії на будь яку картку іншого банку....
А вони сучари взяли, і мій ліміт з 100К зрізали до всього лиш 5К.
Хоч Приват молодець - ще тримає мені ліміт 60К👍
Радуйтесь что лимит вообще есть
Радіти буду, коли приїду додому з перемогою!
А гроші - заробляться!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3033
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:23
Zebra написав: phantom_systems написав:
Эти ярды рано или поздно им вернут, потому что нет юридической процедуры конфискации активов зарубежного центробанка, находящихся на корреспондентском счёте. Будут судиться и тянуть время, но вернуть придётся. Такими деньгами не шутят.
Вернут новому руководству. Блокировать активы и затягивать суды можно бесконечно.
вернут нам как репарации, ещё и должны останутся...
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6845
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 11:25
Hennady написав:
https://minfin.com.ua/
хакнули?
А як ми всі тут тоді спілкуємось?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3033
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:13
Вітаю. Запоріжжя. Бабурка $ 30-35. Скаржаться на нестачу гривні
-
knoppixx
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 19.02.12
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:26
Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
-
lte270999
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 02.03.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 13:06
lte270999 написав:Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
Заборона НБУ: банкам продавати валюту.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 13:07
lte270999 написав:
Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
Никто не хочет.
-
webserg
-
-
- Повідомлень: 188
- З нами з: 13.02.09
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 бер, 2022 13:20
lte270999 написав:
Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
писали уже, в военкоматах продают, идите уточните
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 594
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1430
|6528938
|
|
|30193
|21693232
|
|
|7971
|20891928
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|