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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9327932893299330
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:23

  Zochan написав:
lte270999 написав:Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
Заборона НБУ: банкам продавати валюту.

А какая причина что не продают? Смысл в чом?
Я бы понял если бы банки закрыты были но ведь работают деньги выдают.
lte270999
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:56

Користуйтесь наздоров'я!

  Diman написав:
  lte270999 написав:Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
писали уже, в военкоматах продают, идите уточните

Я вже все уточнив :D
Це у воєнкоматі тільки озвучують курс(дуже класний), а вже у воєнній частині продають доляри! :D
Але, кому купити треба пару котлет - то такі суми, тільки на лінії фронту підвозять! :D
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