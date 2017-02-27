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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:23
Zochan написав:
lte270999 написав:Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
Заборона НБУ: банкам продавати валюту.
А какая причина что не продают? Смысл в чом?
Я бы понял если бы банки закрыты были но ведь работают деньги выдают.
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Додано: Сер 02 бер, 2022 14:56
Diman написав: lte270999 написав:
Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
писали уже, в военкоматах продают, идите уточните
Я вже все уточнив
Це у воєнкоматі тільки озвучують курс(дуже класний), а вже у воєнній частині продають доляри!
Але, кому купити треба пару котлет - то такі суми, тільки на лінії фронту підвозять!
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