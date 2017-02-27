А какая причина что не продают? Смысл в чом?
Я бы понял если бы банки закрыты были но ведь работают деньги выдают.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:23
А какая причина что не продают? Смысл в чом?
Я бы понял если бы банки закрыты были но ведь работают деньги выдают.
Додано: Сер 02 бер, 2022 14:56
Користуйтесь наздоров'я!
Я вже все уточнив
Це у воєнкоматі тільки озвучують курс(дуже класний), а вже у воєнній частині продають доляри!
Але, кому купити треба пару котлет - то такі суми, тільки на лінії фронту підвозять!
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Свіжа інфо від кацапів. Картки віза та мастеркард працюють. Курс рейсхрупіїї 105
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:38
До нашої перемоги залишилось декілька днів!
Так, народ - як десь по новинах почуєте, що Друга Батарея розтрощила ворожу техніку/руЦьких - знайте - що це було зроблено з допомогою УСПІХУ!!!👍
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
В нас на прапорі, великими буквами так і пише вгорі(я щойно написав) + ще купа сіл і пару міст хлопці написали!!!
Слава Україні!!!
Все буде добре!
Все буде Україна!!!👍
Додано: Сер 02 бер, 2022 15:47
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Додано: Сер 02 бер, 2022 16:31
Додано: Сер 02 бер, 2022 17:04
я наверное что-то пропустил, но откуда взялась новая связь "военкомат" и "продажа валюты", может кто разъяснить ?
или это просто из-за того, что у военкоматов собирается куча абсолютно разных людей (кто застрял в гривне, кто в зелени), и получается такой себе набор из 1000 мини-Wall Street'ов ?
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