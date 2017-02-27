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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9327932893299330
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:23

  Zochan написав:
lte270999 написав:Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
Заборона НБУ: банкам продавати валюту.

А какая причина что не продают? Смысл в чом?
Я бы понял если бы банки закрыты были но ведь работают деньги выдают.
lte270999
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 14:56

Користуйтесь наздоров'я!

  Diman написав:
  lte270999 написав:Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
писали уже, в военкоматах продают, идите уточните

Я вже все уточнив :D
Це у воєнкоматі тільки озвучують курс(дуже класний), а вже у воєнній частині продають доляри! :D
Але, кому купити треба пару котлет - то такі суми, тільки на лінії фронту підвозять! :D
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Свіжа інфо від кацапів. Картки віза та мастеркард працюють. Курс рейсхрупіїї 105
knoppixx
 
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До нашої перемоги залишилось декілька днів!

Так, народ - як десь по новинах почуєте, що Друга Батарея розтрощила ворожу техніку/руЦьких - знайте - що це було зроблено з допомогою УСПІХУ!!!👍
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
В нас на прапорі, великими буквами так і пише вгорі(я щойно написав) + ще купа сіл і пару міст хлопці написали!!!
Слава Україні!!!
Все буде добре!
Все буде Україна!!!👍
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 15:47

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 16:31

  lte270999 написав:Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу

Только юсдт
Kravec_5
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:04

  Успіх написав:
  Diman написав:
  lte270999 написав:Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
писали уже, в военкоматах продают, идите уточните

Я вже все уточнив :D
Це у воєнкоматі тільки озвучують курс(дуже класний), а вже у воєнній частині продають доляри! :D
Але, кому купити треба пару котлет - то такі суми, тільки на лінії фронту підвозять! :D


я наверное что-то пропустил, но откуда взялась новая связь "военкомат" и "продажа валюты", может кто разъяснить ?
или это просто из-за того, что у военкоматов собирается куча абсолютно разных людей (кто застрял в гривне, кто в зелени), и получается такой себе набор из 1000 мини-Wall Street'ов ? :mrgreen:
Alex2007
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