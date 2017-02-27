Так, народ - як десь по новинах почуєте, що Друга Батарея розтрощила ворожу техніку/руЦьких - знайте - що це було зроблено з допомогою УСПІХУ!!!👍 СЛАВА УКРАЇНІ!!! В нас на прапорі, великими буквами так і пише вгорі(я щойно написав) + ще купа сіл і пару міст хлопці написали!!! Слава Україні!!! Все буде добре! Все буде Україна!!!👍
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lte270999 написав:Нужно купить долары в каком банке это можно сделать или где? Потому что звонил в банк говорят доллары не продают. А покупать в барыг по завышенной ценне не хочу
писали уже, в военкоматах продают, идите уточните
Я вже все уточнив Це у воєнкоматі тільки озвучують курс(дуже класний), а вже у воєнній частині продають доляри! Але, кому купити треба пару котлет - то такі суми, тільки на лінії фронту підвозять!
я наверное что-то пропустил, но откуда взялась новая связь "военкомат" и "продажа валюты", может кто разъяснить ? или это просто из-за того, что у военкоматов собирается куча абсолютно разных людей (кто застрял в гривне, кто в зелени), и получается такой себе набор из 1000 мини-Wall Street'ов ?
Сьогодні в канторі на табло дуже цікава комбінація, а саме 30.00 - 00.00 Львів
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