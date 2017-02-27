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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9328932993309331
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:50

Національний банк України (НБУ) з 1 березня заборонив роботу емітованих у РФ та Білорусі карток, повідомила пресслужба регулятора в середу.

Картки банків країни-агресора не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їхніх спільників", – повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:55

  knoppixx написав:Вітаю. Запоріжжя. Бабурка $ 30-35. Скаржаться на нестачу гривні


А где ее взять... Харьков: сегодня обошел несколько расположенных поблизости банкоматов - приватовский не работал, Укрсиб и Грант непонятно то ли денег нет то ли с чужой карты(Ощад, Приват) не выдают, Ощад банкомат внутри отделения, которое закрыто, так же как и приватовское, в рашинском IR(бывший сбер)не пробывал. Ближайшие обменки закрыты, а идти куда-нибудь дальше и тем более ехать на авто побоялся - переодически прилетает по разным точкам города и непонятно куда прилетит в следующий раз...слава богу,пока запас налички есть,а дальше будем посмотреть.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antikkristall написав:Харьков: сегодня

Хлеб купить можно в Харькове?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:29

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хлеб 40, батон 70 :(
Война — это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть. (Джордж Карлин)
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:37

  Соискатель написав:Ukrainian
хлеб 40, батон 70 :(

Главное это наличие, цена в такое время значение не имеет.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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