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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9328932993309331
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:50

Національний банк України (НБУ) з 1 березня заборонив роботу емітованих у РФ та Білорусі карток, повідомила пресслужба регулятора в середу.

Картки банків країни-агресора не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їхніх спільників", – повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:55

  knoppixx написав:Вітаю. Запоріжжя. Бабурка $ 30-35. Скаржаться на нестачу гривні


А где ее взять... Харьков: сегодня обошел несколько расположенных поблизости банкоматов - приватовский не работал, Укрсиб и Грант непонятно то ли денег нет то ли с чужой карты(Ощад, Приват) не выдают, Ощад банкомат внутри отделения, которое закрыто, так же как и приватовское, в рашинском IR(бывший сбер)не пробывал. Ближайшие обменки закрыты, а идти куда-нибудь дальше и тем более ехать на авто побоялся - переодически прилетает по разным точкам города и непонятно куда прилетит в следующий раз...слава богу,пока запас налички есть,а дальше будем посмотреть.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antikkristall написав:Харьков: сегодня

Хлеб купить можно в Харькове?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:29

Ukrainian
хлеб 40, батон 70 :(
Война — это способ богатых людей защитить свои интересы, посылая детей среднего и бедного классов на смерть. (Джордж Карлин)
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 18:37

  Соискатель написав:Ukrainian
хлеб 40, батон 70 :(

Главное это наличие, цена в такое время значение не имеет.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:15

  Ukrainian написав:
  antikkristall написав:Харьков: сегодня

Хлеб купить можно в Харькове?


В жилых районах подвозят, но большие очереди цена 40 грн. и за круглый и за батон, в центре в работающих супермаркетах полегче - людей меньше, чем в спальниках. У меня рядом есть кафешка в подвальчике, осталась еще со времен совка, молодцы пекут пирожки и булочки, цену подняли всего на 20%, но говорят что не знают сколько протянут на запасах муки и прочего - у подвоза практически нет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:18

Немного о военной экономике.

Т.к. все операции на МБ остановлены, а НБУ выкупает валюту у продавцов по фиксированному официальному курсу, идет ежедневное пополнение резервов.
Объемы МБ, они же интервенции:
- пятница - 288 млн;
- понедельник - 204 млн;
- вторник - 64.5 млн.

НБУ принял все меры для поддержания на очень высоком уровне ликивдности банковской системы. Пиковое значение было достигнуто в понедельник и почти в 3 раза превысило норматив обязательного резервирования.
Начиная с пятницы тендеры рефинансирования проводятся ежедневно. Максимальный объем был выдан в пятницу, а после этого постепенно уменьшается. В среду он стал совсем скромным - банки уравновесились в новой реальности.
В мирное время такое поведение вызвало бы шок, но сейчас это правильные и единственно возможные действия. С последствиями разбираться будем потом.
Также в небольших объемах происходит досрочное погашение тендерных сертификатов.
В пятницу размещения новых сертификатов практически не было. Т.к. сертификаты двухнедельные, а тендеры проводятся еженедельно, общий объем сократился примерно в половину.

Баланс расходов и доходов казначества выглядят умеренными, что означает нахождение источников доходов, которые смогли покрыть первоочередные военные расходы.

Объемы перехода в наличные в 2-3 раза превышают привычные из прошлой жизни. Цифры очень малы и связаны, прежде всего с невозможностью быстро нарастить частоту заправки банкоматов.

В целом, каких-то чрезвычайных или неожиданных проблем в банковской сфере не наблюдается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:38

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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:53

  greenozon написав:трильйонна мрія міллера (газпром)

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:02

  phantom_systems написав:Интересно, кто же их брал на год по 11% ставке в грн, если учётная НБУ сейчас 10% и официальная инфляция тоже 10%?


брали ті, хто зараз перераховує сотні тисяч власних коштів і коштів свого бізнесу на допомогу ЗСУ , Нацгвардії, Тер обороні та волонтерським фондам

п.с. зі свого життєвого досвіду бачу тебе як під рентгеном -виникає бажання потримати тебе за горло

не пиши дурниць, краще замийсь корисними справами
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  #<1 ... 9328932993309331
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