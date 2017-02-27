Національний банк України (НБУ) з 1 березня заборонив роботу емітованих у РФ та Білорусі карток, повідомила пресслужба регулятора в середу.
Картки банків країни-агресора не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їхніх спільників", – повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан
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knoppixx написав:Вітаю. Запоріжжя. Бабурка $ 30-35. Скаржаться на нестачу гривні
А где ее взять... Харьков: сегодня обошел несколько расположенных поблизости банкоматов - приватовский не работал, Укрсиб и Грант непонятно то ли денег нет то ли с чужой карты(Ощад, Приват) не выдают, Ощад банкомат внутри отделения, которое закрыто, так же как и приватовское, в рашинском IR(бывший сбер)не пробывал. Ближайшие обменки закрыты, а идти куда-нибудь дальше и тем более ехать на авто побоялся - переодически прилетает по разным точкам города и непонятно куда прилетит в следующий раз...слава богу,пока запас налички есть,а дальше будем посмотреть.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Главное это наличие, цена в такое время значение не имеет.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
В жилых районах подвозят, но большие очереди цена 40 грн. и за круглый и за батон, в центре в работающих супермаркетах полегче - людей меньше, чем в спальниках. У меня рядом есть кафешка в подвальчике, осталась еще со времен совка, молодцы пекут пирожки и булочки, цену подняли всего на 20%, но говорят что не знают сколько протянут на запасах муки и прочего - у подвоза практически нет...
Т.к. все операции на МБ остановлены, а НБУ выкупает валюту у продавцов по фиксированному официальному курсу, идет ежедневное пополнение резервов. Объемы МБ, они же интервенции: - пятница - 288 млн; - понедельник - 204 млн; - вторник - 64.5 млн.
НБУ принял все меры для поддержания на очень высоком уровне ликивдности банковской системы. Пиковое значение было достигнуто в понедельник и почти в 3 раза превысило норматив обязательного резервирования. Начиная с пятницы тендеры рефинансирования проводятся ежедневно. Максимальный объем был выдан в пятницу, а после этого постепенно уменьшается. В среду он стал совсем скромным - банки уравновесились в новой реальности. В мирное время такое поведение вызвало бы шок, но сейчас это правильные и единственно возможные действия. С последствиями разбираться будем потом. Также в небольших объемах происходит досрочное погашение тендерных сертификатов. В пятницу размещения новых сертификатов практически не было. Т.к. сертификаты двухнедельные, а тендеры проводятся еженедельно, общий объем сократился примерно в половину.
Баланс расходов и доходов казначества выглядят умеренными, что означает нахождение источников доходов, которые смогли покрыть первоочередные военные расходы.
Объемы перехода в наличные в 2-3 раза превышают привычные из прошлой жизни. Цифры очень малы и связаны, прежде всего с невозможностью быстро нарастить частоту заправки банкоматов.
В целом, каких-то чрезвычайных или неожиданных проблем в банковской сфере не наблюдается.
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