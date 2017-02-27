Додано: Сер 02 бер, 2022 19:18

Т.к. все операции на МБ остановлены, а НБУ выкупает валюту у продавцов по фиксированному официальному курсу, идет ежедневное пополнение резервов.

Объемы МБ, они же интервенции:

- пятница - 288 млн;

- понедельник - 204 млн;

- вторник - 64.5 млн.



НБУ принял все меры для поддержания на очень высоком уровне ликивдности банковской системы. Пиковое значение было достигнуто в понедельник и почти в 3 раза превысило норматив обязательного резервирования.

Начиная с пятницы тендеры рефинансирования проводятся ежедневно. Максимальный объем был выдан в пятницу, а после этого постепенно уменьшается. В среду он стал совсем скромным - банки уравновесились в новой реальности.

В мирное время такое поведение вызвало бы шок, но сейчас это правильные и единственно возможные действия. С последствиями разбираться будем потом.

Также в небольших объемах происходит досрочное погашение тендерных сертификатов.

В пятницу размещения новых сертификатов практически не было. Т.к. сертификаты двухнедельные, а тендеры проводятся еженедельно, общий объем сократился примерно в половину.



Баланс расходов и доходов казначества выглядят умеренными, что означает нахождение источников доходов, которые смогли покрыть первоочередные военные расходы.



Объемы перехода в наличные в 2-3 раза превышают привычные из прошлой жизни. Цифры очень малы и связаны, прежде всего с невозможностью быстро нарастить частоту заправки банкоматов.



В целом, каких-то чрезвычайных или неожиданных проблем в банковской сфере не наблюдается.