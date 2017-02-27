Смешные санкции
Центробанк РФ ввел 30% комиссию для физлиц при покупке долларов, евро и фунтов на бирже для выравнивания конкурентных условий между банками и брокерами — РИА Новости со ссылкой на ЦБ@infomoscow24
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 бер, 2022 07:35
Смешные санкции
Центробанк РФ ввел 30% комиссию для физлиц при покупке долларов, евро и фунтов на бирже для выравнивания конкурентных условий между банками и брокерами — РИА Новости со ссылкой на ЦБ@infomoscow24
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 03 бер, 2022 10:02
дали автомат ? ви на передовій в армії чи в тер обороні ?
тех кого убивают войной - не убивают ковидом
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