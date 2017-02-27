RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9328932993309331
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 17:55

  knoppixx написав:Вітаю. Запоріжжя. Бабурка $ 30-35. Скаржаться на нестачу гривні


А где ее взять... Харьков: сегодня обошел несколько расположенных поблизости банкоматов - приватовский не работал, Укрсиб и Грант непонятно то ли денег нет то ли с чужой карты(Ощад, Приват) не выдают, Ощад банкомат внутри отделения, которое закрыто, так же как и приватовское, в рашинском IR(бывший сбер)не пробывал. Ближайшие обменки закрыты, а идти куда-нибудь дальше и тем более ехать на авто побоялся - переодически прилетает по разным точкам города и непонятно куда прилетит в следующий раз...слава богу,пока запас налички есть,а дальше будем посмотреть.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 21.03.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:18

Немного о военной экономике.

Т.к. все операции на МБ остановлены, а НБУ выкупает валюту у продавцов по фиксированному официальному курсу, идет ежедневное пополнение резервов.
Объемы МБ, они же интервенции:
- пятница - 288 млн;
- понедельник - 204 млн;
- вторник - 64.5 млн.

НБУ принял все меры для поддержания на очень высоком уровне ликивдности банковской системы. Пиковое значение было достигнуто в понедельник и почти в 3 раза превысило норматив обязательного резервирования.
Начиная с пятницы тендеры рефинансирования проводятся ежедневно. Максимальный объем был выдан в пятницу, а после этого постепенно уменьшается. В среду он стал совсем скромным - банки уравновесились в новой реальности.
В мирное время такое поведение вызвало бы шок, но сейчас это правильные и единственно возможные действия. С последствиями разбираться будем потом.
Также в небольших объемах происходит досрочное погашение тендерных сертификатов.
В пятницу размещения новых сертификатов практически не было. Т.к. сертификаты двухнедельные, а тендеры проводятся еженедельно, общий объем сократился примерно в половину.

Баланс расходов и доходов казначества выглядят умеренными, что означает нахождение источников доходов, которые смогли покрыть первоочередные военные расходы.

Объемы перехода в наличные в 2-3 раза превышают привычные из прошлой жизни. Цифры очень малы и связаны, прежде всего с невозможностью быстро нарастить частоту заправки банкоматов.

В целом, каких-то чрезвычайных или неожиданных проблем в банковской сфере не наблюдается.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6397
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5400 раз.
Подякували: 16254 раз.
 
Профіль
40
20
28
2
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:38

трильйонна мрія міллера (газпром)

https://t.me/rozumaha/11005
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12754
З нами з: 01.06.14
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:53

  greenozon написав:трильйонна мрія міллера (газпром)

https://t.me/rozumaha/11005

тре купляти акції, це шанс
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28639
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:02

  phantom_systems написав:Интересно, кто же их брал на год по 11% ставке в грн, если учётная НБУ сейчас 10% и официальная инфляция тоже 10%?


брали ті, хто зараз перераховує сотні тисяч власних коштів і коштів свого бізнесу на допомогу ЗСУ , Нацгвардії, Тер обороні та волонтерським фондам

п.с. зі свого життєвого досвіду бачу тебе як під рентгеном -виникає бажання потримати тебе за горло

не пиши дурниць, краще замийсь корисними справами
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 7247
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2981 раз.
Подякували: 2883 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:46

  Сибарит написав:Т.к. все операции на МБ остановлены, а НБУ выкупает валюту у продавцов по фиксированному официальному курсу, идет ежедневное пополнение резервов.
Объемы МБ, они же интервенции:
- пятница - 288 млн;
- понедельник - 204 млн;
- вторник - 64.5 млн.

НБУ принял все меры для поддержания на очень высоком уровне ликивдности банковской системы. Пиковое значение было достигнуто в понедельник и почти в 3 раза превысило норматив обязательного резервирования.
Начиная с пятницы тендеры рефинансирования проводятся ежедневно. Максимальный объем был выдан в пятницу, а после этого постепенно уменьшается. В среду он стал совсем скромным - банки уравновесились в новой реальности.
В мирное время такое поведение вызвало бы шок, но сейчас это правильные и единственно возможные действия. С последствиями разбираться будем потом.
Также в небольших объемах происходит досрочное погашение тендерных сертификатов.
В пятницу размещения новых сертификатов практически не было. Т.к. сертификаты двухнедельные, а тендеры проводятся еженедельно, общий объем сократился примерно в половину.

Баланс расходов и доходов казначества выглядят умеренными, что означает нахождение источников доходов, которые смогли покрыть первоочередные военные расходы.

Объемы перехода в наличные в 2-3 раза превышают привычные из прошлой жизни. Цифры очень малы и связаны, прежде всего с невозможностью быстро нарастить частоту заправки банкоматов.

В целом, каких-то чрезвычайных или неожиданных проблем в банковской сфере не наблюдается.


Цікаво.
А хто продає на міжбанку? Чи це Західну допомогу потроху конвертують?

А щодо "об'ємів переходу в готівку" -- то таки неясно. Перевищують чи таки малі? І тепер є ж не тільки банкомати. Ще й у крамницях оголошення бачив, що видають з карток гроші. Але неясно, які комісії і чи треба знімати -- оплата картками працює ж...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 24.08.10
Подякував: 92 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 07:31

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5529
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6169 раз.
Подякували: 2743 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 07:35

Смешные санкции :lol:

Центробанк РФ ввел 30% комиссию для физлиц при покупке долларов, евро и фунтов на бирже для выравнивания конкурентных условий между банками и брокерами — РИА Новости со ссылкой на ЦБ@infomoscow24
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:16

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд вже підготував програму спеціальної допомоги для українців, що втратили роботу, в межах якої вони отримають по 6 500 грн без жодних умов.

https://interfax.com.ua/news/general/806101.html
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12754
З нами з: 01.06.14
Подякував: 244 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9328932993309331
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3018, 3019, 3020
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30195 21826953
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 бер, 2022 12:12
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6581456
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7971 20994202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1671)
03.03.2022 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.