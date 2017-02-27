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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9329933093319332
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:33

  flyman написав:
  greenozon написав:трильйонна мрія міллера (газпром)

https://t.me/rozumaha/11005

тре купляти акції, це шанс

і знову ти не в тємі - в Лундоні закрили купівлю тих акцій :mrgreen:

овдпшнік!!!
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Bobua написав:Цікаво.
А хто продає на міжбанку? Чи це Західну допомогу потроху конвертують?

Ты не знаешь кто продаёт валюту на МБ? Экспортеры. Те же айтишники-фопы, у кого контракты подряда с нерезидентами. Пришли баксы, продал, закинул сразу соточку гривен на ..47330992708, а остальное себе на пропитание.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:59

Сьогодні по плану має бути перегляд облікової ставки НБУ
навіть не знаю що сказати - чекаємо на рішення!

НБУ в ці дні війни - мега топчик, молодці!

Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:00

  comandante написав:
  Bobua написав:Цікаво.
А хто продає на міжбанку? Чи це Західну допомогу потроху конвертують?

Ты не знаешь кто продаёт валюту на МБ? Экспортеры. Те же айтишники-фопы, у кого контракты подряда с нерезидентами. Пришли баксы, продал, закинул сразу соточку гривен на ..47330992708, а остальное себе на пропитание.

Так и есть. По контракту валюта зашла. В привате закидую на ЗСУ 500 грн каждый день.
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