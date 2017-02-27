Bobua написав:Цікаво. А хто продає на міжбанку? Чи це Західну допомогу потроху конвертують?
Ты не знаешь кто продаёт валюту на МБ? Экспортеры. Те же айтишники-фопы, у кого контракты подряда с нерезидентами. Пришли баксы, продал, закинул сразу соточку гривен на ..47330992708, а остальное себе на пропитание.
Сьогодні по плану має бути перегляд облікової ставки НБУ навіть не знаю що сказати - чекаємо на рішення!
НБУ в ці дні війни - мега топчик, молодці!
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Bobua написав:Цікаво. А хто продає на міжбанку? Чи це Західну допомогу потроху конвертують?
Ты не знаешь кто продаёт валюту на МБ? Экспортеры. Те же айтишники-фопы, у кого контракты подряда с нерезидентами. Пришли баксы, продал, закинул сразу соточку гривен на ..47330992708, а остальное себе на пропитание.
Так и есть. По контракту валюта зашла. В привате закидую на ЗСУ 500 грн каждый день.