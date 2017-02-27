Bobua написав:Цікаво. А хто продає на міжбанку? Чи це Західну допомогу потроху конвертують?
Ты не знаешь кто продаёт валюту на МБ? Экспортеры. Те же айтишники-фопы, у кого контракты подряда с нерезидентами. Пришли баксы, продал, закинул сразу соточку гривен на ..47330992708, а остальное себе на пропитание.
Сьогодні по плану має бути перегляд облікової ставки НБУ навіть не знаю що сказати - чекаємо на рішення!
НБУ в ці дні війни - мега топчик, молодці!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
Bobua написав:Цікаво. А хто продає на міжбанку? Чи це Західну допомогу потроху конвертують?
Ты не знаешь кто продаёт валюту на МБ? Экспортеры. Те же айтишники-фопы, у кого контракты подряда с нерезидентами. Пришли баксы, продал, закинул сразу соточку гривен на ..47330992708, а остальное себе на пропитание.
Так и есть. По контракту валюта зашла. В привате закидую на ЗСУ 500 грн каждый день.
українські олігархи скидаються на допомогу в біді! де бабушка??? (Коломойський) -------------- Group DF Дмитра Фірташа переказала 100 млн грн на спецрахунки Нацбанку України для надання гуманітарної допомоги Україні, повідомили в компанії.
"Перший транш допомоги – для підтримки українців, чиї будинки зруйновані, й тих, хто сьогодні змушений залишити свої домівки", – наводяться в релізі слова голови Ради директорів Group DF Фірташа.
Бізнесмен Олександр Ярославський у четвер написав у Facebook, що його група DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова.
"Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати…", – зазначив він.
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Національний банк України (НБУ) в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії зберіг облікову ставку на рівні 10% річних, відклавши рішення про її перегляд до нормалізації економічної ситуації, йдеться у повідомленні банку у четвер.
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Адміністрація президента США Джозефа Байдена просить Конгрес схвалити 32,5 мільярда доларів для підтримки України проти російської агресії та підтримки Сполучених Штатів у боротьбі з коронавірусом. Україні планують виділити 10 мільярдів доларів. Зокрема, ці гроші скерують на:
зміцнення оборони українських військових, захист електричної мережі від зривів, посилення кібербезпеки, наступна допомога іншим європейським союзникам. Джерело: https://censor.net/ua/n3321063