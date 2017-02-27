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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9330933193329333>
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:33

  flyman написав:
  greenozon написав:трильйонна мрія міллера (газпром)

https://t.me/rozumaha/11005

тре купляти акції, це шанс

і знову ти не в тємі - в Лундоні закрили купівлю тих акцій :mrgreen:

овдпшнік!!!
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Bobua написав:Цікаво.
А хто продає на міжбанку? Чи це Західну допомогу потроху конвертують?

Ты не знаешь кто продаёт валюту на МБ? Экспортеры. Те же айтишники-фопы, у кого контракты подряда с нерезидентами. Пришли баксы, продал, закинул сразу соточку гривен на ..47330992708, а остальное себе на пропитание.
comandante
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 13:59

Сьогодні по плану має бути перегляд облікової ставки НБУ
навіть не знаю що сказати - чекаємо на рішення!

НБУ в ці дні війни - мега топчик, молодці!

Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:00

  comandante написав:
  Bobua написав:Цікаво.
А хто продає на міжбанку? Чи це Західну допомогу потроху конвертують?

Ты не знаешь кто продаёт валюту на МБ? Экспортеры. Те же айтишники-фопы, у кого контракты подряда с нерезидентами. Пришли баксы, продал, закинул сразу соточку гривен на ..47330992708, а остальное себе на пропитание.

Так и есть. По контракту валюта зашла. В привате закидую на ЗСУ 500 грн каждый день.
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:40

українські олігархи скидаються на допомогу в біді!
де бабушка??? (Коломойський)
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Group DF Дмитра Фірташа переказала 100 млн грн на спецрахунки Нацбанку України для надання гуманітарної допомоги Україні, повідомили в компанії.

"Перший транш допомоги – для підтримки українців, чиї будинки зруйновані, й тих, хто сьогодні змушений залишити свої домівки", – наводяться в релізі слова голови Ради директорів Group DF Фірташа.

Бізнесмен Олександр Ярославський у четвер написав у Facebook, що його група DCH розпочинає гуманітарну програму для Харкова.

"Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Kaiser. На неї часу вже не буде – треба працювати…", – зазначив він.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 14:55

Зп спальное
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:16

Національний банк України (НБУ) в умовах широкомасштабної збройної агресії Росії зберіг облікову ставку на рівні 10% річних, відклавши рішення про її перегляд до нормалізації економічної ситуації, йдеться у повідомленні банку у четвер.


https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvernen ... rnih-pitan
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:44

Адміністрація президента США Джозефа Байдена просить Конгрес схвалити 32,5 мільярда доларів для підтримки України проти російської агресії та підтримки Сполучених Штатів у боротьбі з коронавірусом. Україні планують виділити 10 мільярдів доларів. Зокрема, ці гроші скерують на:

зміцнення оборони українських військових,
захист електричної мережі від зривів,
посилення кібербезпеки,
наступна допомога іншим європейським союзникам. Джерело: https://censor.net/ua/n3321063
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 15:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Учитывая как нас заливают деньгами, тут главное продержаться
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:30

Абсолютно!

ось ще було -

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/02/81979476/
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