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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 бер, 2022 16:48
в центе обменки на себя 34/34.3 продажа 38.
на поскоте 32.5-38 пришлось 100сдать, при мне чудачка продала 5т.
алкоголь со вчера запретили, даже пиво.
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:03
На ПОХ покупают 27 и 29 евро. Прожажи нет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:15
якщо то все буде, то під наглядом єврокомісарів,
нашим хапужкам сось-сось
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:18
чик написав:
в центе обменки на себя 34/34.3 продажа 38.
на поскоте 32.5-38 пришлось 100сдать, при мне чудачка продала 5т.
алкоголь со вчера запретили, даже пиво.
Яке місто?
Сумбурний у вас текст, нічого не зрозуміло. Який курс $?
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knoppixx
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:28
⚡️В «Укртрансгазе» заявили, что экспорт газа из Украины временно запрещен.
Также сегодня ассоциация операторов ГТС Европы сообщила, что по просьбе «Укртрансгаза» приостановила публикацию данных о заполненности ПХГ Украины.
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Додано: Чет 03 бер, 2022 17:30
Investor_K написав:
На ПОХ покупают 27 и 29 евро. Прожажи нет.
Идем на баррикады воевать за курс 27,5?
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