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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9330933193329333
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 16:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в центе обменки на себя 34/34.3 продажа 38.
на поскоте 32.5-38 пришлось 100сдать, при мне чудачка продала 5т.
алкоголь со вчера запретили, даже пиво.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На ПОХ покупают 27 и 29 евро. Прожажи нет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:15

  greenozon написав:Абсолютно!

ось ще було -

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/02/81979476/

якщо то все буде, то під наглядом єврокомісарів,
нашим хапужкам сось-сось
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:18

  чик написав:в центе обменки на себя 34/34.3 продажа 38.
на поскоте 32.5-38 пришлось 100сдать, при мне чудачка продала 5т.
алкоголь со вчера запретили, даже пиво.

Яке місто?
Сумбурний у вас текст, нічого не зрозуміло. Який курс $?
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

⚡️В «Укртрансгазе» заявили, что экспорт газа из Украины временно запрещен.

Также сегодня ассоциация операторов ГТС Европы сообщила, что по просьбе «Укртрансгаза» приостановила публикацию данных о заполненности ПХГ Украины.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 17:30

  Investor_K написав:На ПОХ покупают 27 и 29 евро. Прожажи нет.

Идем на баррикады воевать за курс 27,5?
vitaliian
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  #<1 ... 9330933193329333
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