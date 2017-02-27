в центе обменки на себя 34/34.3 продажа 38.
на поскоте 32.5-38 пришлось 100сдать, при мне чудачка продала 5т.
алкоголь со вчера запретили, даже пиво.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 бер, 2022 16:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
в центе обменки на себя 34/34.3 продажа 38.
на поскоте 32.5-38 пришлось 100сдать, при мне чудачка продала 5т.
алкоголь со вчера запретили, даже пиво.
а шо делать?
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На ПОХ покупают 27 и 29 евро. Прожажи нет.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:15
якщо то все буде, то під наглядом єврокомісарів,
нашим хапужкам сось-сось
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:18
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:30
Додано: Чет 03 бер, 2022 17:55
чик
Чудачка,скоріш за все,волонтер,за $ ні продукти,ні пальне,ні ліки не продають!
Напевно не тікає з України
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
Додано: Чет 03 бер, 2022 18:01
Україна нездоланна!
Додано: Чет 03 бер, 2022 18:13
knoppixx
одесса, шо ешо сумбурно и непонятно? курс сдать 34, купить 38.
а шо делать?
Додано: Чет 03 бер, 2022 18:16
komant733
почему не сдать в центре на 10000гр дороже?
моего знакомого менялы не було, сдал бы па 35...
а шо делать?
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