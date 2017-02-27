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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9331933293339334
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

usdrub 110
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:56

flyman

А +30% на покупку?
Или они здесь не применимы?
Armagedo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:58

  Armagedo написав:flyman

А +30% на покупку?
Или они здесь не применимы?

Це біржовий курс.
https://stooq.pl/q/?s=usdrub
так
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 9331933293339334
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