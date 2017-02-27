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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 бер, 2022 21:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
usdrub 110
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:58
Це біржовий курс + 30% при покупці
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 00:07
оперативка від Яковини
ну і всі вже мабуть чули що в країні агресора перед-дефолтний рейтинг
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