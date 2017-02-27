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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9331933293339334
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

usdrub 110
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:56

flyman

А +30% на покупку?
Или они здесь не применимы?
Armagedo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 22:58

  Armagedo написав:flyman

А +30% на покупку?
Или они здесь не применимы?

Це біржовий курс + 30% при покупці
https://stooq.pl/q/?s=usdrub

https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 00:07

оперативка від Яковини
ну і всі вже мабуть чули що в країні агресора перед-дефолтний рейтинг

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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

подскажите обменник с хорошими курсами во львове. Нужно купить пару тысяч уе. Можно в личку.
klokol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:23

  klokol написав:подскажите обменник с хорошими курсами во львове. Нужно купить пару тысяч уе. Можно в личку.

Вот тут по хорошим курсам рекомендации:
viewtopic.php?p=5406962#p5406962
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:29

Гонтарєва шле пламєнний привіт диявольскій набілуліній (голова ЦБ підарашки)(
https://uainfo.org/blogosphere/politika ... ankir.html
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:11

_hunter
Спасибо за совет. Так жене с ребенком и скажу - идите в военкомат покупать доллары.
klokol
 
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