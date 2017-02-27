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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 бер, 2022 21:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
usdrub 110
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Додано: Чет 03 бер, 2022 22:58
Це біржовий курс + 30% при покупці
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 04 бер, 2022 00:07
оперативка від Яковини
ну і всі вже мабуть чули що в країні агресора перед-дефолтний рейтинг
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
подскажите обменник с хорошими курсами во львове. Нужно купить пару тысяч уе. Можно в личку.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:23
Вот тут по хорошим курсам рекомендации:
viewtopic.php?p=5406962#p5406962
Додано: П'ят 04 бер, 2022 10:29
Гонтарєва шле пламєнний привіт диявольскій набілуліній (голова ЦБ підарашки)(
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:11
_hunter
Спасибо за совет. Так жене с ребенком и скажу - идите в военкомат покупать доллары.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 11:38
Додано: П'ят 04 бер, 2022 12:00
мені здається 280
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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