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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9332933393349335
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:47

Кто не может обменять. То можно через обменки криптовалют .

Доллары вставить в банкомат ПриватБанка . Или может быть через какую-то кассу.


Кстати, какой сейчас курс ? Межбанк остановлен?

Обновлений нету 2-3 дня
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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  #<1 ... 9332933393349335
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