Кто не может обменять. То можно через обменки криптовалют .
Доллары вставить в банкомат ПриватБанка . Или может быть через какую-то кассу.
Кстати, какой сейчас курс ? Межбанк остановлен?
Обновлений нету 2-3 дня
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:47
Кто не может обменять. То можно через обменки криптовалют .
Доллары вставить в банкомат ПриватБанка . Или может быть через какую-то кассу.
Кстати, какой сейчас курс ? Межбанк остановлен?
Обновлений нету 2-3 дня
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
|