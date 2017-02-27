Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:21

Панове, прошу вашої поради.

Сім'я з дітьми терміново виїхала до Польщі, наразі мають тимчасовий притулок.

Не дуже вірили, що вдасться перетнути кордон, тому мають готівкою у гривні майже всі заощадження, невелика частина на картці приватбанку і ще готівкою 1000 долларів. З картки привата зняли злоті - вийшло майже без проблем.



Як краще конвертувати готівку в злоті чи долар? Поки що караще що вигадав - передати готівку назад в Україну і занести в термінал Привату.



Місцеві обмінки дают такий курс що майже як викинути. Краще передати готівку армії чи на допомогу постраждалим десь поблизу кордону.

Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?