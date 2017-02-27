Кто не может обменять. То можно через обменки криптовалют .
Доллары вставить в банкомат ПриватБанка . Или может быть через какую-то кассу.
Кстати, какой сейчас курс ? Межбанк остановлен?
Обновлений нету 2-3 дня
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:47
Кто не может обменять. То можно через обменки криптовалют .
Доллары вставить в банкомат ПриватБанка . Или может быть через какую-то кассу.
Кстати, какой сейчас курс ? Межбанк остановлен?
Обновлений нету 2-3 дня
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:21
Гривня готівкою у Польщі
Панове, прошу вашої поради.
Сім'я з дітьми терміново виїхала до Польщі, наразі мають тимчасовий притулок.
Не дуже вірили, що вдасться перетнути кордон, тому мають готівкою у гривні майже всі заощадження, невелика частина на картці приватбанку і ще готівкою 1000 долларів. З картки привата зняли злоті - вийшло майже без проблем.
Як краще конвертувати готівку в злоті чи долар? Поки що караще що вигадав - передати готівку назад в Україну і занести в термінал Привату.
Місцеві обмінки дают такий курс що майже як викинути. Краще передати готівку армії чи на допомогу постраждалим десь поблизу кордону.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
|