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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9332933393349335
Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:47

Кто не может обменять. То можно через обменки криптовалют .

Доллары вставить в банкомат ПриватБанка . Или может быть через какую-то кассу.


Кстати, какой сейчас курс ? Межбанк остановлен?

Обновлений нету 2-3 дня
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:21

Гривня готівкою у Польщі

Панове, прошу вашої поради.
Сім'я з дітьми терміново виїхала до Польщі, наразі мають тимчасовий притулок.
Не дуже вірили, що вдасться перетнути кордон, тому мають готівкою у гривні майже всі заощадження, невелика частина на картці приватбанку і ще готівкою 1000 долларів. З картки привата зняли злоті - вийшло майже без проблем.

Як краще конвертувати готівку в злоті чи долар? Поки що караще що вигадав - передати готівку назад в Україну і занести в термінал Привату.

Місцеві обмінки дают такий курс що майже як викинути. Краще передати готівку армії чи на допомогу постраждалим десь поблизу кордону.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
Daswer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:36

обмеження щодо вивезення готiвки

  Daswer написав:ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?

В даному випадку не перевіряли.
А загалом випускають авто без власника та довіреності, дитину без паспора і без батьків по рукописному дозволу матері, водіїв без водійського посвідчення. Але все це не завжди, як повезе.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:40

обмеження щодо вивезення готiвки?

тому за обмеження щодо вивезення готiвки я би не переживав, тим паче що вивозити вашу готівку буде дитина, жінка, чи дідусь. Чоловіків же не випускають (майже).
Але в будь якому разі не раджу готівку везти у гривнях.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Якщо не світити - то можна вивозити. Як Остап Бендер.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:10

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

Письмове декларування здійснюється якщо ви: ... (див секцію "Виїзд з України")
https://customs.gov.ua/en/informatsiia-dlia-gromadian
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