Кто не может обменять. То можно через обменки криптовалют .
Доллары вставить в банкомат ПриватБанка . Или может быть через какую-то кассу.
Кстати, какой сейчас курс ? Межбанк остановлен?
Обновлений нету 2-3 дня
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 13:47
Кто не может обменять. То можно через обменки криптовалют .
Доллары вставить в банкомат ПриватБанка . Или может быть через какую-то кассу.
Кстати, какой сейчас курс ? Межбанк остановлен?
Обновлений нету 2-3 дня
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Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:21
Гривня готівкою у Польщі
Панове, прошу вашої поради.
Сім'я з дітьми терміново виїхала до Польщі, наразі мають тимчасовий притулок.
Не дуже вірили, що вдасться перетнути кордон, тому мають готівкою у гривні майже всі заощадження, невелика частина на картці приватбанку і ще готівкою 1000 долларів. З картки привата зняли злоті - вийшло майже без проблем.
Як краще конвертувати готівку в злоті чи долар? Поки що караще що вигадав - передати готівку назад в Україну і занести в термінал Привату.
Місцеві обмінки дают такий курс що майже як викинути. Краще передати готівку армії чи на допомогу постраждалим десь поблизу кордону.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 04 бер, 2022 15:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ALEF, на кордoнi перевiряли суми грошей чи працюють обмеження щодо вивезення готiвки?
Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:36
обмеження щодо вивезення готiвки
В даному випадку не перевіряли.
А загалом випускають авто без власника та довіреності, дитину без паспора і без батьків по рукописному дозволу матері, водіїв без водійського посвідчення. Але все це не завжди, як повезе.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:40
обмеження щодо вивезення готiвки?
тому за обмеження щодо вивезення готiвки я би не переживав, тим паче що вивозити вашу готівку буде дитина, жінка, чи дідусь. Чоловіків же не випускають (майже).
Але в будь якому разі не раджу готівку везти у гривнях.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 04 бер, 2022 17:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Якщо не світити - то можна вивозити. Як Остап Бендер.
Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:10
Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.
Письмове декларування здійснюється якщо ви: ... (див секцію "Виїзд з України")
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 19:49
НБУ зібрав на армію вже майже 8 мільярдів
П'ятниця, 4 березня 2022, 18:35
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 20:01
Це фотожабство?
Бо:
1 Фунт стерлінгів дорівнює
1,32 Долар США
1,21 Євро
І тоді та табличка стає безглуздям...
Тобто -- цікаво було би дізнаватись готівкові курси валют, але ж не маячню якусь...
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
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